Колишній депутат парламенту Британії приєднався до ЗСУ

Ексдепутат парламенту Британії: Для мене велика честь і величезний привілей служити в українській армії

Колишній британський парламентар від Консервативної партії Джек Лопресті вступив до Інтернаціонального легіону ЗСУ, аби воювати проти Росії. Про це повідомляє The Independent

Зазначається, що під час перебування в парламенті Лопресті активно підтримував Україну та виступав за збільшення військової допомоги. Раніше він служив у резерві армії Великої Британії, маючи звання капрала.

Після втрати місця в парламенті у листопаді Лопресті відвідав Україну й зізнався, що з самого початку мав намір приєднатися до Інтернаціонального легіону.

«Я подав заявку на вступ до легіону у листопаді, знадобився деякий час, щоб знайти найкращий підрозділ, щоб використати мій досвід і навички. Для мене велика честь і величезний привілей служити в українській армії та мати можливість допомагати мужньому та дивовижному українському народу чим можу», – зауважив Джек Лопресті.

Як повідомлялося, перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, у грудні 2024 року поїхав в Україну, де військовослужбовці продовжать навчання. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар.