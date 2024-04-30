«Сурков годував їх «котлетами». Журналіст Цимбалюк розповів, як Кремль працює із західними ЗМІ

Цимбалюк заявив, що зараз Росія має менший вплив на західних журналістів, оскільки більшість з них вигнали з Москви

«Західна преса також може писати фігню»

Західні журналісти писали потрібні Кремлю тексти після того, як отримували від росіян «котлети» в євро та доларах. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк в інтерв’ю «Главкому».

«Коли Сурков був відповідальним за Україну, у нього був сейф в кабінеті, і коли треба було розмістити якісь тексти в західній пресі, він просто його відкривав і без підписів налом видавав «котлети» в євро та доларах. Іноді «кремлівські» працюють з окремими журналістами, яким доводять, що «не все так однозначно». Зараз це менше працює, бо більшість західних ЗМІ просто вигнали з Москви», – повідомив він.

Владислав Сурков – помічник російського диктатора Путіна (2004–2008); помічник президента РФ з питань соціально-економічного співробітництва з державами СНД (зокрема й так званими «Л/ДНР»), Абхазією та Південною Осетією (2013-2018; 2018-2020). Заступник голови уряду країни-агресорки – керівник Апарату уряду РФ (2012-2013). З 2020 року Сурков не обіймає офіційних держпосад, як причини називали й «зміну курсу на українському напрямку».

Журналіст зазначив, що велика кількість тривожних текстів у західній пресі пов'язана із зависанням допомоги від США на пів року, а також заявами президента України. Цимбалюк також переконаний, що буде помилкою просто відмахнутися від деяких статей у західних ЗМІ.

«Ну, і якщо вже на те пішло, то хто сказав, що росіяни не хочуть захопити Харків, про що пише ця преса? Ситуацію треба розглядати так, що завжди може бути гірше, і думати, що треба робити, щоб Харків не зруйнували і не захопили», – зазначив він і додав, що це не означає, що «західна преса не може писати фігню».

Як повідомлялося, російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції «Перун», яка спрямована проти України.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації (ЦПД) розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соціальної мережі TikTok, щоб протистояти поширенню російської пропаганди на платформі.