«Сурков годував їх «котлетами». Журналіст Цимбалюк розповів, як Кремль працює із західними ЗМІ
«Західна преса також може писати фігню»
Західні журналісти писали потрібні Кремлю тексти після того, як отримували від росіян «котлети» в євро та доларах. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк в інтерв’ю «Главкому».
«Коли Сурков був відповідальним за Україну, у нього був сейф в кабінеті, і коли треба було розмістити якісь тексти в західній пресі, він просто його відкривав і без підписів налом видавав «котлети» в євро та доларах. Іноді «кремлівські» працюють з окремими журналістами, яким доводять, що «не все так однозначно». Зараз це менше працює, бо більшість західних ЗМІ просто вигнали з Москви», – повідомив він.
Журналіст зазначив, що велика кількість тривожних текстів у західній пресі пов'язана із зависанням допомоги від США на пів року, а також заявами президента України. Цимбалюк також переконаний, що буде помилкою просто відмахнутися від деяких статей у західних ЗМІ.
«Ну, і якщо вже на те пішло, то хто сказав, що росіяни не хочуть захопити Харків, про що пише ця преса? Ситуацію треба розглядати так, що завжди може бути гірше, і думати, що треба робити, щоб Харків не зруйнували і не захопили», – зазначив він і додав, що це не означає, що «західна преса не може писати фігню».
Як повідомлялося, російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції «Перун», яка спрямована проти України.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації (ЦПД) розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соціальної мережі TikTok, щоб протистояти поширенню російської пропаганди на платформі.
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