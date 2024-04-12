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Україна обіцяє Заходу контрнаступ у 2025 – Le Figaro

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна обіцяє Заходу контрнаступ у 2025 – Le Figaro
Французьке військове джерело вважає, що у війні «переможе той, хто першим мобілізується»
фото з відкритих джерел

Як зазначає видання, для того, щоб вистояти на війні, Україна повинна переглянути свої методи ведення бойових дій

Україна обіцяє в наступному році розпочати новий наступ. Для цього українська влада просить міжнародних партнерів «допомогти протримати на війні у 2024 році». Про це повідомляє видання Le Figaro з посиланням на французького чиновника.

Як зазначає видання, Україна зацікавлена в наземному зенітно-ракетному комплексі середньої дальності (Sampt), який Франція розмістила в Румунії для захисту повітряного простору союзників, зокрема й ракет до неї.

Журналісти кажуть, для того, щоб вистояти, Україна повинна переглянути свої методи ведення бойових дій.

Міністр оборони Ллойд Остін стверджує, що було б краще «атакувати тактичні і оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на боротьбу, що триває», замість того, щоб бомбити російську енергетичну інфраструктуру.

«Щоб послабити свого супротивника, Україна вже кілька тижнів завдає ударів по стратегічних об'єктах. Було уражено більше десятка нафтопереробних заводів. Але для Вашингтона ці операції не матимуть жодного впливу на війну і загрожують всьому енергетичному ринку», – йдеться в статті.

Французьке військове джерело вважає, що «переможе той, хто першим мобілізується». Але обидві сторони неохоче йдуть на цей крок.

«В Україні суспільство демонструє ознаки втоми від війни, якій, схоже, не видно кінця, навіть якщо ставки життєво важливі. У Росії кремлівський режим волів би уникнути непопулярного рішення, яке могло б викликати внутрішню опозицію», – пишуть журналісти.

Нагадаємо, Росія компенсувала свої важкі втрати у війні проти України, і зробила це швидше, ніж очікувалося.

Зокрема, Збройні сили України відчувають брак особового складу, російські загарбники переважають на фронті у майже 10 разів.

Як повідомлялося, дефіцит систем протиповітряної оборони став причиною активізації ударів росіянами авіабомбами по прифронтових районах і може стати вирішальним фактором захоплення міста Часів Яр у Донецькій області.

До слова, на фронті тривають позиційні бої на кількох напрямках. Російські загарбники нещодавно просунулися поблизу українського плацдарму на лівому березі Херсонської області.

Теги: війна наступ контрнаступ окупанти ЗСУ

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