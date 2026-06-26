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Володимир Фесенко Політолог

Зеленський анонсував 40-денну операцію: що може стояти за загадковим планом СБУ

glavcom.ua
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фото: офіційна пресслужба СБУ

Чому саме 40 днів?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на Росію, щоб спонукати до закінчення війни.

Ця заява сама по собі створює інтригу. Починається аналітичний квест – пошук відповіді на запитання: що це може бути за спецоперація?

Враховуючи конкретний термін цієї спецоперації – 40 днів, скоріше за все мається на увазі такий комплекс військових дій, який має забезпечити конкретний військово-політичний результат, здатний підштовхнути Кремль до переговорів про завершення війни.

З цієї точки зору, на мій погляд, є два найбільш вірогідні варіанти:

  1. Логістична ізоляція Криму, яка зокрема передбачає виведення з ладу Керченського мосту. Командувач СБС (Сил Безпілотних Систем) Роберт Бровді обіцяв це зробити в липні. 40 днів спливають 4 серпня. По термінах майже збігається.
  2. Створення «паливного та логістичного колапсу» на європейській частині території РФ внаслідок системного руйнування ключових російських НПЗ і нафтової інфраструктури. На користь цієї версії працює той факт, що Зеленський анонсував цю спецоперацію одразу після доповіді в.о. голови СБУ Євгенія Хмари щодо плану «далекобійних санкцій» та «санкцій середньої дальності». В українській політичній термінології під цим формулюванням традиційно мають на увазі фізичне знищення критичних об'єктів економіки РФ.

Але тоді виникає інше питання: а чому це доручено саме СБУ?

Обидва вищеназваних варіанти передбачають діпстрайки і міддлстрайки. Такі удари по території РФ і по окупованих територіях здійснюють не лише СБУ, а також СБС, ГУР МО України, Повітряні Сили ЗСУ. Може СБУ буде розробником і координатором такої спецоперації? Хоча за логікою і загальною практикою воєнного менеджменту загальне планування та координацію таких операцій має здійснювати Генеральний штаб ЗСУ.

Оскільки йдеться про спецоперацію СБУ, то також є очікування, що це може бути щось на кшталт операції «Павутина». Такий варіант теж не можна виключати. Однак такі проєкти як операція «Павутина» навряд можуть примусити Росію до мирних переговорів.

Так що інтрига і певна загадка відносно цієї спецоперації на 40 днів все ж таки залишається. І про всяк випадок треба мати на увазі, що відповіддю Кремля на цю спецоперацію може бути не лише згода на мирні переговори. Також треба розуміти, що навіть в ідеальному сценарії, якщо Кремль і погодиться на мирні переговори, то не через 40 днів, а значно пізніше, і відбудеться це не публічно, так, щоб це не виглядало як поступка Росії, і тим більше як поразка.

І на останок зазначу, що з символічної точки зору треба було визначити 50-денний термін для цієї спецоперації. Тоді б її завершення прийшлося якраз до річниці зустрічі Путіна і Трампа в Анкоріджі.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Володимир Зеленський СБУ війна

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