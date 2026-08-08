Російський дрон спричинив пожежу на Чернігівщині: з'явилися фото наслідків

Удар безпілотника спричинив масштабне займання складської будівлі площею 600 квадратних метрів у Прилуцькому районі

У ніч проти 8 серпня російські війська атакували Чернігівську область ударним безпілотником. У Прилуцькому районі внаслідок влучання виникла масштабна пожежа у складській будівлі площею 600 кв. м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, ворожий безпілотник влучив по складській будівлі, внаслідок чого сталося займання.

«Чернігівщина: внаслідок удару російським БпЛА виникла пожежа складської будівлі площею 600 кв. м у Прилуцькому районі», – повідомили в ДСНС.

До ліквідації наслідків атаки оперативно залучили підрозділи ДСНС. Рятувальникам вдалося локалізувати та повністю ліквідувати пожежу.

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Російський дрон влучив у склад на Чернігівщині фото: ДСНС Чернігівщини

За попередніми даними, внаслідок російського удару загиблих і постраждалих немає.

У ДСНС зазначили, що інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Правоохоронні органи та профільні служби документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільної інфраструктури України.

Зазначимо, що Чернігівська область залишається однією з областей, які регулярно зазнають російських ударів безпілотниками та іншими засобами повітряного нападу. Під атаками опиняються не лише прикордонні громади, а й тилові райони, зокрема Прилуцький і Чернігівський.

Так, лише протягом останнього тижня російські війська кілька разів атакували цивільну інфраструктуру області. Наприклад, 3 серпня у Прилуках ударні безпілотники влучили у відділення «Нової пошти» та складські приміщення із сільськогосподарською технікою, внаслідок чого було поранено людину, згоріли вантажівки та виникли масштабні пожежі.

Під час іншої атаки на Чернігівщині дрони спричинили займання на території підприємства, нежитлової будівлі та житлового будинку в різних районах області. Рятувальники ліквідували всі осередки пожеж, а за попередніми даними, тоді обійшлося без постраждалих.



Нагадаємо, російські війська почали масово застосовувати для ударів по Чернігівщині нові реактивні безпілотники «Бандероль», які можуть розвивати швидкість до 650 км/год. За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, через високу швидкість ці дрони значно складніше перехоплювати силам ППО. Водночас він повідомив, що найближчим часом підрозділи протиповітряної оборони, які захищають область, отримають додаткове посилення.