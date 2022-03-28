РПЦ визнала, що антиросійські санкції – від Бога
Росіяни підтримують війну, росіяни відповідальні за злочини Путіна, росіяни мають заплатити за це
Мовою оригіналу
Патриарх Кирилл посоветовал воспринимать болезни и увольнения как личный крест. Трудности, болезни и увольнения посылаются людям для искупления собственных грехов
Тот уникальный случай, когда патриарх Кирилл сказал правду.
Россияне поддерживают войну, россияне ответственны за преступления Путина, россияне должны заплатить за это. И заплатят. Кто то своей жизнью. Кто то потерей работы, бедностью.
А РПЦ то признает, что санкции – они от Бога...
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Джерело: блог Сергія Фурси