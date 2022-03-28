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    Думки вголос

    РПЦ визнала, що антиросійські санкції – від Бога

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Патріарх Кирило нарешті сказав правду - РПЦ визнала, що антиросійські санкції – від Бога
    Патріарх Кирило нарешті сказав правду

    Росіяни підтримують війну, росіяни відповідальні за злочини Путіна, росіяни мають заплатити за це

    Мовою оригіналу

    Патриарх Кирилл посоветовал воспринимать болезни и увольнения как личный крест. Трудности, болезни и увольнения посылаются людям для искупления собственных грехов

    Тот уникальный случай, когда патриарх Кирилл сказал правду.

    Россияне поддерживают войну, россияне ответственны за преступления Путина, россияне должны заплатить за это. И заплатят. Кто то своей жизнью. Кто то потерей работы, бедностью.

    А РПЦ то признает, что санкции – они от Бога...

    Z-экономика в действии.

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    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: росія окупанти санкції війна РПЦ Україна окупація #stoprussia
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    РПЦ визнала, що антиросійські санкції – від Бога