Чому у єменських партизанів-хуситів є крилаті ракети, а в України – ні?
Єменські хусити не мають публічного європейського співчуття, але...
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Йеменские повстанцы успешно обстреляли крылатыми ракетами нефтехранилище в Саудовской Аравии. Это при том, что защищают эту базу лучшие в мире американские противоракетные системы. А ракетчики-хуситы даже не имеют своего государства.
Возникает простой вопрос: почему у Украины, страдающей от обстрелов российскими ракетами, нет своих крылатых ракет, а у простых йеменских партизан-хуситов есть такие ракеты.
У йеменских хуситов даже нет такого яркого лидера как у нас и нет публичного европейского сочувствия.
Зато они, по первому требованию, гораздо быстрее получают крылатые ракеты, не делая различия между оборонительным и наступательным вооружением.
И «долбают» тех, кто сбрасывает на них бомбы.
Джерело: блог Віктора Небоженка