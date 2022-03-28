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    Думки вголос

    Чому у єменських партизанів-хуситів є крилаті ракети, а в України – ні?

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Удар хуситів по нафтовому об'єкту в Джидді, 25 березня 2022 року - Чому у єменських партизанів-хуситів є крилаті ракети, а в України – ні?
    Удар хуситів по нафтовому об'єкту в Джидді, 25 березня 2022 року
    фото: dpa

    Єменські хусити не мають публічного європейського співчуття, але...

    Мовою оригіналу

    Йеменские повстанцы успешно обстреляли крылатыми ракетами нефтехранилище в Саудовской Аравии. Это при том, что защищают эту базу лучшие в мире американские противоракетные системы. А ракетчики-хуситы даже не имеют своего государства.

    Возникает простой вопрос: почему у Украины, страдающей от обстрелов российскими ракетами, нет своих крылатых ракет, а у простых йеменских партизан-хуситов есть такие ракеты.

    У йеменских хуситов даже нет такого яркого лидера как у нас и нет публичного европейского сочувствия.

    Зато они, по первому требованию, гораздо быстрее получают крылатые ракеты, не делая различия между оборонительным и наступательным вооружением.

    И «долбают» тех, кто сбрасывает на них бомбы.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: росія окупанти війна Саудівська Аравія Україна Ємен окупація #stoprussia
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    Чому у єменських партизанів-хуситів є крилаті ракети, а в України – ні?