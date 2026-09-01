У російському Тольятті пролунала серія потужних вибухів

Після вибухів у Тольятті спалахнула пожежа

Вночі 1 вересня у російському Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Після вибухів у Тольятті виникла масштабна пожежа. Місто має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу та окупаційних військ через потужний хімічний кластер, заводи з виробництва безпілотників, автомобільну промисловість і військові бази.

Ключовими об’єктами міста, які забезпечують життєдіяльність та постачання армії агресора, є:

ПАТ «КуйбишевАзот» виготовляє азотну кислоту та аміачну селітру, які є базовою сировиною для створення вибухових речовин, порохів і ракетного палива. Завод «Тольяттіазот» є одним із найбільших у світі виробників аміаку, чия продукція інтегрована в оборонні ланцюжки постачання РФ, а «Тольяттікаучук» постачає синтетичний каучук для шинної промисловості військового транспорту.

Завод «Транспорт майбутнього» наприкінці 2023 року запустив випуск безпілотних авіаційних систем. Попри декларації про цивільне призначення, потужності підприємства задіяні для задоволення потреб російського міноборони та розробки військових БпЛА.

Конвеєри АТ «АвтоВАЗ» використовують для виробництва позашляховиків, якими масово користуються окупаційні війська на фронті, а «Тольяттінський Трансформатор» забезпечує силовим обладнанням енергетичну інфраструктуру оборонних підприємств.

У місті базується 3-тя окрема гвардійська бригада спецпризначення ГРУ (в/ч 21208), підрозділи якої беруть участь у війні проти України, а також розташовані склади військової техніки. Окрім цього, у Тольятті діє 15-й центр підготовки особистого складу Росгвардії (в/ч 6622), де готують кадрові резерви для окупаційних сил.

Як відомо, у російському місті Єйськ у Краснодарському краї у ніч на 30 серпня зафіксовано масовану атаку на військовий аеродром та подальшу вибухову детонацію.

За свідченнями очевидців, серія вибухів на об'єкті призвела до вторинної детонації боєприпасів. Спочатку повідомлялося про безперервні вибухи протягом понад хвилини, проте згодом з'явилася інформація, що процес детонації БК на території аеродрому триває вже понад годину.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня було завдано удару по великому логістичному комплексу компанії Ozon, розташованому в промисловому парку «Тюбе» у Дагестані. Загальна площа об’єкта становить близько 130 тис. кв. м.

Також вночі 24 серпня було атаковано логістичний центр Ozon в Адигеї, розташований поблизу селища Енем, площею близько 91 200 м². Об'єкт є одним із ключових вузлів компанії у регіоні.

Крім того, під удар потрапив ще один логістичний хаб Ozon, розташований у місті Невинномиськ Ставропольського краю.