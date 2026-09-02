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У Хмельницькому після ворожої атаки спалахнула пожежа

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Хмельницькому після ворожої атаки спалахнула пожежа
Пожежа у місті під час повітряної тривоги
фото: соцмережі

Унаслідок падіння уламків загорілися вантажівка та склад

У Хмельницькому ввечері 2 вересня після російської атаки сталося загоряння на території одного з підприємств. Через падіння уламків загорілася вантажівка, повідомив міський голова Олександр Симчишин та Хмельницька обласна військова адміністрація, пише «Главком».

Під час повітряної тривоги на Хмельниччині працювали сили протиповітряної оборони. За даними Хмельницької ОВА, в області є збиття ворожих цілей.

Після роботи ППО уламки впали на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Через це загорілися вантажний автомобіль та складське приміщення.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин раніше повідомив про загоряння вантажівки на території підприємства.

«Внаслідок падіння уламків на території одного із підприємств загорілась вантажівка», – написав Симчишин.

До ліквідації пожежі залучили рятувальників. За інформацією обласної військової адміністрації, сили ДСНС наразі локалізували загоряння.

Постраждав водій вантажівки

Спочатку міський голова повідомляв, що інформації про загиблих та постраждалих немає. Після уточнення даних Хмельницька ОВА повідомила про пораненого водія вантажівки.

У чоловіка зафіксували уламкові поранення спини. За даними ОВА, він перебуває у шоковому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.

Інформації про інших постраждалих наразі немає.

Перед атакою Повітряні сили попереджали про рух реактивних безпілотників над Хмельниччиною. Місцеві канали повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку Хмельницького.

Близько 22:09 з’явилася інформація про роботу сил протиповітряної оборони. Згодом обласна влада повідомила про падіння уламків на території підприємства та наслідки для людей і майна.

Що відомо про атаку

Під час повітряної тривоги місцеві Telegram-канали також оприлюднили кадри масштабної пожежі у Хмельницькому. На відео видно сильне займання та великий стовп диму над містом.

У Хмельницькому після ворожої атаки спалахнула пожежа фото 1
фото: соцмережі

Повітряні сили ввечері попереджали про реактивний безпілотник над Хмельниччиною. За повідомленнями місцевих каналів, один із дронів рухався в напрямку Деражні, після чого змінив курс у бік Хмельницького. Інший БпЛА спостерігали в напрямку Летичева.

О 22:09 повідомлялося про роботу сил ППО. Згодом у регіоні оголосили відбій повітряної тривоги.

Росія останнім часом використовує реактивні безпілотники під час ударів по Україні. Вони відрізняються від звичайних ударних дронів швидкістю польоту, що скорочує час на їхнє виявлення та реагування.

Нагадаємо, 1 вересня на Хмельниччині кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних безпілотників. Під час перших двох тривог працювали сили протиповітряної оборони. За даними начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, за добу сили ППО знешкодили два ворожі безпілотники, інформації про пошкодження, загиблих чи травмованих не надходило.

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Теги: пожежа росія Хмельниччина Хмельницький безпілотник ворог соцмережі

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