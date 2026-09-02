Путін назвав головний виклик для російської армії

Путін зробив низку заяв під час пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку

Російський диктатор Володимир Путін назвав дрони головним викликом війни. Про це він сказав під час пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку, передає «Главком».

«Зараз головний виклик – це, звичайно, безпілотні технології, причому в усіх середовищах: під водою, на морі, на землі та в повітрі. І це для нас виклик, він серйозний. Ми з ним справляємося», – сказав Путін журналістам під час пресконференції.

Диктатор додав: «Упевнений, що всі завдання в цій сфері будуть вирішені. У мене навіть сумнівів немає. Я бачу це з тих темпів, яких набирають наші підприємства оборонної промисловості».

До слова, Володимир Путін заявив, що російським військам нібито залишилося 12 км до окружної дороги Сум, а також оголосив про захоплення Святогірська на Донеччині. Дані карти DeepState не підтверджують цих тверджень.

Також під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку російський диктатор заявив, що переговори щодо України наразі призупинені, але контакти між Росією та США тривають.