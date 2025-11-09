Головна Країна Суспільство
Апостол назвав категорію полонених, котрих Росія не забирає під час обмінів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Апостол назвав категорію полонених, котрих Росія не забирає під час обмінів
Громадянин Китайської Народної Республіки, якого взяли в полон ЗСУ
фото: СБУ

«Росіянам краще забрати молодого здорового співвітчизника, котрого можна знову відправити на штурм», – каже Дмитро Карпенко

В українському полоні нині перебуває більш як 150 іноземців із понад 36 країн світу. І Росія не поспішає їх обмінювати. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «24 каналу» розповів журналіст Дмитро Апостол Карпенко.

За словами Карпенка, росіяни залучають іноземців до війська обманом, обіцяючи роботу та високу платню.

«Найгірше, що Росії вони не потрібні. Їх не міняють. Вони просто сидять у нас у полоні. І їхні країни нічого не можуть зробити, бо не є сторонами конфлікту», – пояснив журналіст.

Так відбувається тому, що з іноземця – поганий солдат. Тож росіянам краще забрати молодого здорового співвітчизника, котрого можна знову відправити на штурм, каже Дмитро Карпенко.

Раніше повідомлялося, що полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому. 

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

Також бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» взяли в полон громадянина Сенегалу. Іноземець був у шоці та довго плакав. Він пояснив, що просто хотів до Європи, а потрапив на війну.

