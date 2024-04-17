Удар по Чернігову. Перші деталі з місця трагедії від керівника міста Ломака

«Значні руйнування багатоповерхівок, знищено автомобілі, бачив у середині кров»

17 квітня о 9:03 Чернігів зазнав ворожого обстрілу. По одному з житлових районів майже у центрі міста росіяни запустили три ракети з невеликими інтервалами. Станом на 12 годину дня відомо про 11 загиблих і понад 40 поранених. Місцева влада продовжує встановлювати кількість людей, які постраждали самі або втратили майно.

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако одразу після вибухів прибув на місце події.

Керівник повідомив «Главкому, що бачить на власні очі, куди поцілив ворог і яку допомогу місто надає постраждалим.

«Є багато знищених, пошкоджених автомобілів. У деяких автомобілях бачив кров»

Куди цілив ворог, наскільки великими є руйнування? Що ви бачите?

Значні руйнування, це об'єкти соціальної інфраструктури. Це житлові багатоповерхові будинки. Пошкодженою є інфраструктура у районі, зокрема зупинка громадського транспорту. Є багато знищених або пошкоджених автомобілів. У деяких автомобілях бачив кров. Тому не виключаю, що серед постраждалих ті, хто був в момент удару за кермом. Бачу багато уламків з багатоповерхових будинків, вибиті шибки.

Олександр Ломако повідомив про створення оперативного штабу з ліквідації наслідків ворожого обстрілу фото: скріншот з відео

Чи відомо на цей момент, яким озброєнням гатив ворог по місту?

Запуск будь-якої ракети Росією по Україні є терористичним актом, тому що влучають вони по цивільному населенню і соціальній інфраструктурі. А якою саме ракетою вони вбивають українців і мешканців Чернігова зокрема для мене, чесно кажучи, немає значення. Думаю, військові будуть більш компетентними у цьому питанні.

19 серпня 2023 року Росія обстріляла Чернігів ракетами під час виставки дронів, де було масове скупчення людей. Чи сьогодні відбувалися якісь заходи, адже і тоді, і зараз постраждала велика кількість людей?

Якщо це житлові будинки і об’єкти соціальної інфраструктури, то зрозуміло, що було багато людей. Ні, ніяких заходів не проводилося. Просто приліт відбувся у дуже густонаселений район міста.

«Хвилин 10 точно було, щоби спуститися в укриття»

Обстріл стався після сигналу оповіщення повітряної тривоги, чи після нього? Чи були час і можливість у людей сховатися?

Влучання сталося під час оголошення повітряної тривоги, це 9:03 ранку. Я почув сигнал тривоги і за 15-20 хвилин після цього пролунали вибухи. Хвилин 10 точно було, щоби спуститися в укриття.

А у принципі, чи спускаються місцеві мешканці в укриття під час оголошення тривоги?

По-різному.

У центрі Чернігова внаслідок ракетного обстрілу є пошкоджені та знищені автомобілі фото: dsns.gov.ua

Як місто допомагає загиблим і пораненим?

Щойно відбулося засідання штабу. Визначені усі служби, які відповідають за свої напрямки. Зараз створені чотири бригади по вісім людей, які здійснюють обхід будинків, які постраждали, щоби визначити потребу у будівельних матеріалах. На місці події були відключені світло і газ. Зараз визначаємося, коли можна буде їх увімкнути. Організовуємо для людей гаряче харчування, прибирається територія, надається психологічна допомога тим, хто постраждав. Лікарні приймають пацієнтів. Робимо все, що потрібно зараз.

Михайло Глуховський, «Главком»