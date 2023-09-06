Головна Думки вголос Ірина Геращенко
search button user button menu button
Ірина Геращенко Народна депутатка України

Дайте грошей, а не свободи слова. У що перетворилося Суспільне мовлення

glavcom.ua
Без свободи слова – вся країна буде билом
фото з відкритих джерел

Поки наша Армія виборює наше право бути в ЄС і НАТО, в тилу будують Білорусь

Ми – не бидло.

А знаєте, чому вчора в ВР провалила поправку про відкриті декларації? Чому провалили поправку про декларування радників ОП, які фактично керують країною і керівників держпідприємств?

Чому в залі такий бардак? Там лазять перед трибуною в розтягнутих футболках хакі і не слухають обговорення законів?

Чому Резніков вперше за півтора року прийшов відповісти аж на три запитання депутатів, й то в день своєї відставки?

Бо там немає журналістів. Там немає ЗМІ. Й ця політична цензура йде саме з Банкової. Ці самі позаштатні радники, які не будуть декларуватися, неформально зустрічаються з журналістами і дають вказівки редакціям. З конвертів фінансують анонімні ТГ, які спотворюють реальність, в тому числі про роботу ВР і опозиції. Й ви всі знаєте прізвища цих радників і радниць, які працювали ще на Януковича.

Найстрашніше, що самі журналісти це толерують. Ніколи не бачила в медіа – топів гнівних постів зі списком тих депутатів, які голосують за закриту роботу парламенту. Які віддали канал Рада в лізинг ОП. Бо ж інкаше прийдеться опублікувати прізвища «Голосу» і інших слуг – вчорашніх антикорупціонерів. Нових облич, на які було стільки надій.

Коли журналісти пишуть маніфест «ми – не бидло», справедливо вимагаючи прозорості влади, вони чомусь мовчать про своє право на професію. Колись розслідування панів Ткача і Бігуса йшли на Суспільному. Зараз Суспільне не спромоглося видавити з себе новину про заступника ОП, родина якого продає зелену енергію росіянам і отримує з бюджету 320 млн за це.

Суспільне проводить пафосні конференції, де вимагає собі фінансування, але не права бути вільним від окрику Банкової.

Без свободи слова – вся країна буде билом. Безправним, від якого ховають засідання Ради, правду про забезпечення Армії, якій згодовують отруйний брехливий марафон контрольованих каналів.

І дивно, що про це всі мовчать навіть тоді, коли президент заговорив про вибори.

Країна, де Шуфрич і досі голова комітету свободи слова, а журналістам це ок й заходить – навряд чи зможе це пояснити військовим, як так? Хіба ми бидло, аби свободою слова в Україні опікувався Шуфрич?

Поки наша Армія виборює наше право бути в ЄС і НАТО, в тилу будують Білорусь.

Європейська Солідарність зареєструвала постанову про повернення до нормального висвітлення діяльності ВР. Ми не бидло, ми парламент сильної, європейської країни, з найкращою в світі Армією. Ми не дозволимо більше знищувати парламентаризм на догоду рішалам з Банкової.

Хіба ми бидло, аби сотні мільйонів гривень ваших грошей йшли на фінансування каналу Рада, але ви не бачили засідання парламенту. Бо так вирішила Банкова. Яка, до речі, не декларується.

Закликаю всіх журналістів підтримати вимогу «ЄС» щодо прозорих засідань ВР, інакше про яку євроатлантичну інтеграцію, боротьбу з корупцією і свободу слова можна говорити?

Ми не бидло? Так поверніть свободу слова в Україну. Вже навіть декларування повернули! А канали включити в ефір не можна.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: телебачення Європейська солідарність вибори марафон цензура національний телемарафон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Невже в Україні проведуть вибори під час війни?
Сьогодні ЦВК має прийняти рішення про вибори
28 серпня, 11:18
Окупанти щодня зазнають величезних втрат
Що відбувається з армією окупантів
18 серпня, 13:21
Буглака хочуть звільнити з посади члена ЦВК
Член ЦВК, який ховається у Флориді, подав заяву про відставку
11 серпня, 20:50
Олег Скрипка долучився до фестивалю в Чорногорії, організаторкою якого є російська продюсерка
Олег Скрипка взяв участь у фестивалі в Чорногорії, який організувала росіянка
23 серпня, 13:31
Трамп раніше називав Путіна «розумним хлопцем», який «зробив величезну помилку»
«Ділитиму золотий люкс із Володимиром»: Трамп пожартував про втечу до Росії
22 серпня, 11:29
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк
Подоляк розповів, що необхідно для проведення демократичних виборів в Україні під час війни
2 вересня, 02:54
Атака проходила у декілька хвиль
СБУ потужно накрила вогнем кадировців та колаборантів на Запоріжжі (відео)
30 серпня, 10:18
Окупанти не змогли знайти достатньої кількості спостерігачів на «вибори» серед місцевих мешканців
Росіяни звозять «спостерігачів» на псевдовибори на окупованих територіях України
Вчора, 07:24
Порошенко також закликав відновити повноцінне висвітлення роботи Верховної Ради України
Порошенко підтримав відновлення е-декларування, але просить про єдиний виняток
Вчора, 14:54

Ірина Геращенко

Дайте грошей, а не свободи слова. У що перетворилося Суспільне мовлення
Дайте грошей, а не свободи слова. У що перетворилося Суспільне мовлення
Наступний тиждень буде кадропадом для уряду Шмигаля
Наступний тиждень буде кадропадом для уряду Шмигаля
Україна та Ізраїль. Чому наші ситуації не можна порівнювати
Україна та Ізраїль. Чому наші ситуації не можна порівнювати
Російсько-грузиньска війна. Уроки для українців
Російсько-грузиньска війна. Уроки для українців
Україна – нація вільних. Вільні не заслуговують на війну
Україна – нація вільних. Вільні не заслуговують на війну
Чи повернуться українки додому після Перемоги?
Чи повернуться українки додому після Перемоги?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Ексдиректор ЦРУ про ситуацію на фронті: Не бачив нічого подібного з часів Другої світової
71K
Урок для Заходу: як прості рибалки заблокували військові кораблі Росії
36K
У Києві прогриміли вибухи
24K
Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)
22K
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
12K
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Вчора, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Вчора, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Вчора, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту