Катастрофа епохи Зеленського
Зростання безробіття та цін на продукти – ось що чекає на українців наступного року
Відразу декілька підприємств харчової промисловості заявили про зупинку виробництва.
Вони не бачать можливості працювати з такими цінами на енергоносії.
Закриття українських молочних, хлібозаводів, призупинка кондитерських фабрик неминуче призведе до росту цін (особливо болючим буде зростання вартості критичних продуктів харчування, як то молочка і хліб).
Також це – зростання безробіття і зменшення податкових надходжень.
Це – катастрофа епохи Зеленського, який ще вчора обіцяв мільярд нових робочих місць, безкоштовний газ і ціни по вісім гривень за все.
На цьому тлі, коли країна несеться в прірву, важливо відволікти увагу населення.
Чим? Черговими обшуками, підозрами, посадками.
Головне для влади – в ході «розслідувань» про зраду не вийти на самих себе.
Бо прийдеться пояснювати про закупівлю на три млрд вугілля з РФ (а це крадене з окупованих шахт вугілля), про електроенергію з Білорусі, про серіали на російських телеканалах.
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