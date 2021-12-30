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    Думки вголос

    Катастрофа епохи Зеленського

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

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    Як президент розбиратиметься з проблемами, які чекають на Україну в 2022 році? - Катастрофа епохи Зеленського
    Як президент розбиратиметься з проблемами, які чекають на Україну в 2022 році?
    фото: president.gov.ua

    Зростання безробіття та цін на продукти – ось що чекає на українців наступного року

    Відразу декілька підприємств харчової промисловості заявили про зупинку виробництва.

    Вони не бачать можливості працювати з такими цінами на енергоносії.

    Закриття українських молочних, хлібозаводів, призупинка кондитерських фабрик неминуче призведе до росту цін (особливо болючим буде зростання вартості критичних продуктів харчування, як то молочка і хліб).

    Також це – зростання безробіття і зменшення податкових надходжень.

    Це – катастрофа епохи Зеленського, який ще вчора обіцяв мільярд нових робочих місць, безкоштовний газ і ціни по вісім гривень за все.

    На цьому тлі, коли країна несеться в прірву, важливо відволікти увагу населення.

    Чим? Черговими обшуками, підозрами, посадками.

    Головне для влади – в ході «розслідувань» про зраду не вийти на самих себе.

    Бо прийдеться пояснювати про закупівлю на три млрд вугілля з РФ (а це крадене з окупованих шахт вугілля), про електроенергію з Білорусі, про серіали на російських телеканалах.

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    Теги: газ продукти ціни Володимир Зеленський безробіття хліб
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    Катастрофа епохи Зеленського