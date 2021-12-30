Як президент розбиратиметься з проблемами, які чекають на Україну в 2022 році?

Зростання безробіття та цін на продукти – ось що чекає на українців наступного року

Відразу декілька підприємств харчової промисловості заявили про зупинку виробництва.

Вони не бачать можливості працювати з такими цінами на енергоносії.

Закриття українських молочних, хлібозаводів, призупинка кондитерських фабрик неминуче призведе до росту цін (особливо болючим буде зростання вартості критичних продуктів харчування, як то молочка і хліб).

Також це – зростання безробіття і зменшення податкових надходжень.

Це – катастрофа епохи Зеленського, який ще вчора обіцяв мільярд нових робочих місць, безкоштовний газ і ціни по вісім гривень за все.

На цьому тлі, коли країна несеться в прірву, важливо відволікти увагу населення.

Чим? Черговими обшуками, підозрами, посадками.

Головне для влади – в ході «розслідувань» про зраду не вийти на самих себе.

Бо прийдеться пояснювати про закупівлю на три млрд вугілля з РФ (а це крадене з окупованих шахт вугілля), про електроенергію з Білорусі, про серіали на російських телеканалах.

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