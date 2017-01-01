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    Думки вголос

    Як посеред Києва дяді спортворили прекрасну новорічну локацію

    Сніг за вікном. Хочеться свята і добрих новин
    Хочеться, щоб українські міста і села були мирними й максимально схожими на європейські- в вогниках, з різдвяними ярмарками і ялинками. Одна з минулорічних найкращих локацій в Києві - Різдвяне містечко в Маріїнському парку.  Гарненькі дерев'яні будиночки з пряниками, іграшками, глінтвейном і гарячим шоколадом, резиденція Санти і
    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Сьогодні, 11:19
    • Розсилка

    Сніг за вікном. Хочеться свята і добрих новин

    Хочеться, щоб українські міста і села були мирними й максимально схожими на європейські- в вогниках, з різдвяними ярмарками і ялинками. Одна з минулорічних найкращих локацій в Києві - Різдвяне містечко в Маріїнському парку. 

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    Гарненькі дерев'яні будиночки з пряниками, іграшками, глінтвейном і гарячим шоколадом, резиденція Санти і майстерні іграшок. 

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    Улюблене місце прогулянок для родин з дітьми, абсолютно європейський формат. 

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    Декілька антимайданівців цього року спотворили цю прекрасну локацію. Бо там стоять пусті намети «протєстующіх» і раз на тиждень туди приходять провідати пусті намети загорнуті в український Прапор редутники... Можливо, фракція цієі партії в Київраді все ж подбає про киян і звернеться до своїх побратимів , щоб ті бодай на Новий Рік і Різдво прибралися геть з Маріїнки і Грушевського.

    Нагадую, цей безлад триває з 17 жовтня. Кияни акцію не підтримали. Можливо, варто при всій повазі до права на мирний протест, шанувати право киян і гостей столиці на нормальне, мирне життя. На право проїхати Грушевською без корків. На право пройтися Маріїнкою з дітьми і родиною на свята. Майдан був підтриманий киянами. Антимайдан - ні. І треба чути настрої киян і їх позицію.
    Р. S. Минулорічна Маріїнська казка. Ельфи, ялинки, казкові снігові будиночки. Чому кілька невміняємих дядь (в своїх листівках вони себе називають папы) забирають свято в українських дітей і їх тат і мам?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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