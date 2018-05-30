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    Думки вголос

    Вбивство Бабченка. Путінський режим мітить в тих, кого не можна зламати

    • Антон Геращенко

      Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

    • Розсилка
    Вбивство Бабченка. Путінський режим мітить в тих, кого не можна зламати

    Про вбивство російського журналіста

    Мовою оригіналу

    В Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины.

    В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин.

    Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде.

    Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.

    Сердце Аркадия остановилось в карете «скорой помощи» по дороге в больницу.

    На место убийства Друга Украины выехала следственно-оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства.

    Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине.

    Пусть земля будет тебе пухом Аркадий!

    Знаю, тебя было нельзя купить или запугать.

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    P. S. Аркадий написал свой последний пост в Фейсбуке, о том как ровно 4 года назад в этот день, генерал Кульчицкий отказался взять его на борт вертолёта, который сразу после взлёта был сбит российскими террористами у горы Карачун.

    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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