Вбивство Бабченка. Путінський режим мітить в тих, кого не можна зламати
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Розсилка
Про вбивство російського журналіста
Мовою оригіналу
В Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины.
В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин.
Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде.
Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.
Сердце Аркадия остановилось в карете «скорой помощи» по дороге в больницу.
На место убийства Друга Украины выехала следственно-оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства.
Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине.
Пусть земля будет тебе пухом Аркадий!
Знаю, тебя было нельзя купить или запугать.
Ты стал ещё одним мучеником за свободу России и за мир в Украине...
P. S. Аркадий написал свой последний пост в Фейсбуке, о том как ровно 4 года назад в этот день, генерал Кульчицкий отказался взять его на борт вертолёта, который сразу после взлёта был сбит российскими террористами у горы Карачун.
Джерело: блог Антона Геращенко