Вбивство Бабченка. Путінський режим мітить в тих, кого не можна зламати

Антон Геращенко Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

Антон Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про вбивство російського журналіста

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В Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины.

В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин.

Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде.

Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.

Сердце Аркадия остановилось в карете «скорой помощи» по дороге в больницу.

На место убийства Друга Украины выехала следственно-оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства.

Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине.

Пусть земля будет тебе пухом Аркадий!

Знаю, тебя было нельзя купить или запугать.

Ты стал ещё одним мучеником за свободу России и за мир в Украине...

P. S. Аркадий написал свой последний пост в Фейсбуке, о том как ровно 4 года назад в этот день, генерал Кульчицкий отказался взять его на борт вертолёта, который сразу после взлёта был сбит российскими террористами у горы Карачун.

Джерело: блог Антона Геращенко

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