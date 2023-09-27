Між осетинами та російськими вояками на Запоріжжі назрів розкол – ISW

Російські солдати побили мобілізованого з Північної Осетії

Міжнаціональна напруженість сіє розкол між частинами окупаційних військ, які обороняються від українського контрнаступу в західній частині Запорізької області. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, Арсен Теміраєв, мобілізований з республіки Північна Осетія-Аланія, який служить у 70-му гвардійському мотострілецькому полку, 25 вересня опублікував відео, на якому стверджується, що російські військові 70-го полку побили Теміраєва та ще двох бійців 71-го гвардійського мотострілецького полку в Токмаку 24 вересня.

Теміраєв стверджував, що його побили через те, що місцевий житель Токмака стверджував, що солдати вчиняли сексуальне насильство над дітьми, злочин, який Теміраєв заперечував.

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Також, за його словами, військова поліція запитала про його етнічну приналежність, перш ніж сказати Теміраєву, що «Росія для росіян».

Теміраєв поскаржився, що думав, що «нацисти по інший (український – ред.) бік, виявляється, вони (нацисти – ред.) серед нас».

Глава Північної Осетії Сергій Мєняйло заявив 26 вересня, що підрозділи добровольчих батальйонів «Шторм Осетія» і «Аланія», які знаходяться в цьому районі, перевірили інцидент. Мєняйло повідомив про інцидент командування Південного військового округу, яке повідомило командувача 58-ї загальновійськової армії та назвало інцидент «неприйнятним для будь-якого російського військового».

«Міжетнічна напруженість між російськими підрозділами, які діють на передовій і в тилу західної Запорізької області, може загрожувати цілісності російської оборони та згуртованості підрозділів на тлі нещодавніх українських досягнень у цьому районі», – зазначили аналітики ISW.

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Нагадаємо, триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.