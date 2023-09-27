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Між осетинами та російськими вояками на Запоріжжі назрів розкол – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Між осетинами та російськими вояками на Запоріжжі назрів розкол – ISW
Інцидент серед окупантів стався в Токмаку
фото ілюстративне

Російські солдати побили мобілізованого з Північної Осетії

Міжнаціональна напруженість сіє розкол між частинами окупаційних військ, які обороняються від українського контрнаступу в західній частині Запорізької області. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). 

Так, Арсен Теміраєв, мобілізований з республіки Північна Осетія-Аланія, який служить у 70-му гвардійському мотострілецькому полку, 25 вересня опублікував відео, на якому стверджується, що російські військові 70-го полку побили Теміраєва та ще двох бійців 71-го гвардійського мотострілецького полку в Токмаку 24 вересня.

Теміраєв стверджував, що його побили через те, що місцевий житель Токмака стверджував, що солдати вчиняли сексуальне насильство над дітьми, злочин, який Теміраєв заперечував. 

Також, за його словами, військова поліція запитала про його етнічну приналежність, перш ніж сказати Теміраєву, що «Росія для росіян». 

Теміраєв поскаржився, що думав, що «нацисти по інший (український – ред.) бік, виявляється, вони (нацисти – ред.) серед нас». 

Глава Північної Осетії Сергій Мєняйло заявив 26 вересня, що підрозділи добровольчих батальйонів «Шторм Осетія» і «Аланія», які знаходяться в цьому районі, перевірили інцидент. Мєняйло повідомив про інцидент командування Південного військового округу, яке повідомило командувача 58-ї загальновійськової армії та назвало інцидент «неприйнятним для будь-якого російського військового». 

«Міжетнічна напруженість між російськими підрозділами, які діють на передовій і в тилу західної Запорізької області, може загрожувати цілісності російської оборони та згуртованості підрозділів на тлі нещодавніх українських досягнень у цьому районі», – зазначили аналітики ISW.

Нагадаємо, триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Теги: росія окупанти війна Запорізька область

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