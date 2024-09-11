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Трамп відмовився від додаткових дебатів із Гарріс

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп відмовився від додаткових дебатів із Гарріс
Трамп заявив, що Гарріс нібито отримала питання заздалегідь перед президентськими дебатами
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп вважає, що виграв дебати, але «не схильний» знову зустрічатися із Камалою Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трам заявив, що не налаштований проводити нові теледебати зі своєю опоненткою Камалою Гарріс. Про це повідомляє CNN.

В інтерв’ю Fox News Трамп заявив, що це були його «найкращі дебати», і що він «виграв з великим відривом». У відповідь на пропозицію лояльного до республіканців каналу організувати нові дебати, він відповів, що «не схильний» до цього.

«Коли ви виграєте дебати, я не знаю, чи хочу я брати участь у ще одних дебатах», – заявив Трамп.

Також Трамп заявив, що Гарріс нібито отримала питання заздалегідь перед президентськими дебатами на ABC. На його думку, дебати були «сфальсифіковані».

«У них було сфальсифіковане шоу з кимось, хто, можливо, навіть знав відповіді, я маю на увазі, буду чесним, я дивився, як вона говорила, і сказав, що, знаєте, вона, здається, жахливо знайома з питаннями», – сказав Трамп.

Нагадаємо, кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп провели свої перші дебати. «Главком» наводить основні теми, які обговорили кандидати у президенти та цитати Трампа та Гарріс.

Під час дискусії вони обговорювали питання щодо економічного розвитку, нелегальних мігрантів та російсько-української війни. Трамп двічі ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у цій війні, укотре наголосивши, що зможе закінчити війну за 24 години. Гарріс своєю чергою заявила, що Трамп просто здасть Україну за 24 години після того, як стане президентом: «Якби Трамп був президентом, путін би сидів в Києві й думав би як далі захоплювати Європу. Ви думаєте, що можете домовитися з диктатором, але він з'їсть вас на обід». 

Телерадіокомпанія CNN провела опитування серед зареєстрованих виборців, які спостерігали за дебатами кандидатів у президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. 63% респондентів вважають, що перемогла представниця Демократичної партії.  Однак 37% опитаних надали перевагу Дональду Трампу.

Телерадіокомпанія зазначає, що перед дебатами ті самі виборці розділилися порівну щодо того, який кандидат буде кращим: 50% за Гарріс та 50% за Трампа. Результати опитування відображають думку про дебати лише серед тих виборців, які приєдналися, і не відображають погляди всієї громадськості, зауважує CNN.

До слова, команда Камали Гарріс хоче, аби вона та її опонент на майбутніх виборах у США Дональд Трамп провели ще один раунд дебатів у жовтні.

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Теги: Дональд Трамп Камала Гарріс вибори у США дебати

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