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Україна не ділилася із США планами щодо Курщини – речник Пентагона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна не ділилася із США планами щодо Курщини – речник Пентагона
За словами Патріка Райдера, завдання Україною ударів по території РФ із застосуванням американської зброї відповідає політиці США
фото: з відкритих джерел

США підтримують з Україною контакт, і коли американська влада матиме більше інформації, вони її обов'язково нададуть.

Українська влада заздалегідь не попереджала адміністрацію Сполучених Штатів Америки про плани ЗСУ щодо Курської області РФ. Про це заявив прессекретар Пентагона Патрік Райдер.

За його словами, Вашингтон проводить консультації та обговорює з Києвом операцію у Курській області. При цьому завдання Україною ударів по території РФ із застосуванням американської зброї відповідає політиці США.

«Поки що я сказав би, що, за нашими оцінками, вони знаходяться в рамках тієї політики, яку ми встановили, ця політика не змінилася в тому, що стосується, зокрема, застосування американських озброєнь», – сказав Райдер.

Він додав, що США підтримують з Україною контакт, і коли американська влада матиме більше інформації, вони її обов'язково нададуть.

Нагадаєм, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який 12 серпня прибув з візитом до Києва, схвально оцінив наступальну операцію ЗСУ в Курській області РФ.

Раніше радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив що російський диктатор Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його непокоїть ситуація в Курській області.

За його словами, чергові заяви російських посадовців про те, що нібито захід ЗСУ в Курську область координується Заходом є «путінською пропагандою».

«Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни. Це вони здійснюють вторгнення в Україну, а Україна – захищається від агресії. Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну», – заявив Кірбі.

Також колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у контексті заяв російського диктатора Володимира Путіна щодо операції ЗСУ у Курській області нагадав, що Росія окупувала в рази більшу територію України.

Нагадаємо,  за сьогоднішню добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Сьогодні взято контроль над 40 кв. км території. На сьогодні 74 населені пункти Курщини перебувають під контролем ЗСУ. Бої ведуться по всій лінії фронту. 

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Теги: Курщина США війна

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