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Як змінилась думка американців після дебатів Трампа та Гарріс: результати опитувань

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Як змінилась думка американців після дебатів Трампа та Гарріс: результати опитувань
Трамп у опитуваннях після дебатів програє Гарріс
фото із відкритих джерел

Опитування продемонструвало, що багато американців вважають Гарріс переможцем на дебатах із Трампом

Значна частина американців вважає, що віцепрезидентка США Камала Гарріс здобула перемогу над колишнім головою держави Дональдом Трампом на дебатах кандидатів за посаду президента США. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою YouGov.

Так, 43% опитаних заявили, що Гарріс показала себе краще за Трампа на дебатах, які провів телеканал ABC News. Водночас 28% респондентів вважають, що у дебатах переміг Трамп. 30% учасників опитування не визначились із відповіддю.

З усіх учасників дослідження 41% заявили, що переглянули дебати повністю або значну їх частину, 22% зізналися, що подивилися лише частково. Водночас 34% респондентів не дивилися на захід. В опитуванні взяли участь 3378 дорослих американців.

Результати дослідження CNN, проведеного відразу після дебатів, показали, що 63% респондентів вважають Гарріс переможцем у дебатах, і лише 37% віддали перевагу Трампу.

Видання The Washington Post також провело невелике опитування – серед 25 виборців штатів, що «вагаються»,  яке показало: Гарріс заручилася більшою підтримкою, ніж колишній президент США.

«Незалежно від того, як вони планують голосувати в листопаді, вони вважають, що Гарріс показала себе краще», – пише газета.

В іншому матеріалі The Washington Post зазначає, що «Трамп не зробив нічого для того, щоб представити виборцям свій новий портрет». «Це був той самий, яким його бачили виборці протягом дев'яти років. А Гарріс, ймовірно, здивувала народ», – йдеться у публікації газети.

Проте згадані ЗМІ вважаються в США близькими до демократів, а не до республіканців.

Водночас компанія з організації політичних досліджень Political Polls веде опитування в соцмережі X з приводу того, кого вважають переможцем на дебатах. На вечір середи 61,1% віддали голос за Трампа, а лише 29% проголосували за Гарріс. Ще 10% вважають, що ніхто з кандидатів у президенти не здобув перемогу у дебатах. В опитуванні взяли участь 268 тисяч осіб.

Тим не менш, Fox News, який вважається телеканалом, що підтримує республіканську партію, також відзначив успіх Гарріс на минулих дебатах. Так, аналітик Fox News Дуг Шоєн написав у своєму матеріалі, що йому «цілком очевидно, що у вівторок увечері перемогла Камала Гарріс». При цьому в повідомленні наголошується, що Гарріс користувалася допомогою, зокрема, модераторів ABC News.

«Колишній президент явно зневірився і став різкішим і суперечливішим. А віцепрезидентка, здавалося, набула нової впевненості, коли побачила, що Трамп втрачає самооцінку під нещадним допитом від неї і модераторів Девіда Мьюїра і Ліндсі Девіс», – йдеться у матеріалі телеканалу.

Проте аналітик наголошує, що успіх віцепрезидентки на дебатах «зовсім не означає, що всього за 56 днів до виборів ці дебати кардинально вплинуть на результати виборів 5 листопада».

«Його прихильники, як і решта, розуміють, наскільки упереджено телеканал ABC News підійшов до дебатів», – наголошується в повідомленні.

Раніше в середу Трамп заявив, що може погодитися на нові дебати зі своєю суперницею від демократів Гарріс, якщо організатори будуть готові дотримуватися нейтралітету. На думку Трампа, дебати на телеканалі ABC, що відбулися в ніч на середу, були організовані погано: він вважає, що обидва модератори не дотримувалися нейтралітету і допомагали Гарріс.

У ході дебатів, зазначають ЗМІ, сторони обмінялися шпильками і неодноразово звинувачували один одного у брехні.

За підсумками дебатів як Трамп, так і Гарріс заявили про свою перемогу. Експрезидент, зокрема, заявив: «Я думаю, це були мої найкращі дебати за всю історію». Проте згодом заявив, що не налаштований проводити нові теледебати зі своєю опоненткою Камалою Гарріс. 

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Теги: Камала Гарріс дебати президент вибори у США Дональд Трамп

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