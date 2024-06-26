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Зеленський доручив посилити Покровський напрямок фронту дронами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський доручив посилити Покровський напрямок фронту дронами
Президент перебуває із робочою поїздкою на Донеччині
фото: Офіс президента

Глава держави доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Донецької області провів нараду щодо безпеки та ситуацію у регіоні. Він доручив направити більше дронів на Покровський напрямок фронту. Про це повідомляє  пресслужба Офісу президента.

На нараді глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна та начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександра Надточія.

Як зазначається, за підсумками наради Зеленський доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі безпілотників між різними ділянками фронту.

Зеленський доручив посилити Покровський напрямок фронту дронами фото 1

Крім того, президент також доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.

Як повідомлялося, сьогодні президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та новий командувач Об’єднаних сил генерал Андрій Гнатов перебувають на Донеччині. Глава держави представив  офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на ДонеччиніКрім того, Зеленський провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей.

Теги: Володимир Зеленський дрон Донеччина

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