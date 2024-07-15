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Суд у справі Червінського перенесено: названо причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд у справі Червінського перенесено: названо причину
Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака
фото з відкритих джерел

У справі Червінського поменшало потерпілих, а суд перенесемо на 24 липня

Розгляд справи ексрозвідника Романа Червінського перенесено на 13:00 24 липня. Причиною переносу стало те, що із декількома потерпілими був розірваний договір щодо представництва їх інтересів у суді. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Сьогодні районний суд у Кропивницькому мав перейти до розгляду справи Червінського по суті. Це основна частина процесу, яка має на меті розв’язання суперечки між сторонами.

Проте на початку засідання представник чотирьох потерпілих повідомив про розірвання з ними відповідного договору. Раніше ще двоє потерпілих заявляли, що не погоджуються із цим статусом і потерпілими себе не визнають. Загалом у справі проходило 17 потерпілих.

Саме таку кількість осіб прокуратура викликала для свідчень на попередніх слуханнях.

Нагадаємо, Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

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Теги: аеродром обстріл СБУ суд пілот

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