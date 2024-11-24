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Путін може розпочати переговори на початку 2025 року – The Guardian

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін може розпочати переговори на початку 2025 року – The Guardian
Радянська зброя в Росії закінчиться до кінця 2025 року
фото: Reuters

Путін посилюватиме атаки на мирних жителів України щоразу, коли переговори йтимуть не так, як йому хочеться

Російський диктатор Володимир Путін може розпочати переговори на початку наступного року, але воювати окупанти будуть до кінця 2025 року. Про це повідомляє The Guardian.

У матеріалі йдеться, що радянська зброя в Росії закінчиться до кінця 2025 року, тому Путін може розпочати переговори на початку наступного року. Однак, він буде посилювати атаки на мирних жителів України щоразу, коли переговори йтимуть не так, як йому хочеться.

Нагадаємо, Reuters повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії. 

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей. 

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.

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Теги: війна путін путінський режим Україна росія росіяни окупанти переговори

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