Російське розвідувальне судно зафіксували в зоні з критичними кабелями в Ірландському морі

Його присутність викликала нові занепокоєння щодо безпеки з’єднувальних кабелів, які пролягають між Ірландією та Великобританією

Російський корабель «Янтарь» офіційно класифікується як океанографічний науково-дослідний

Російський розвідувальний корабель вивели з Ірландського моря після того, як він увійшов у контрольовані Ірландією води та патрулював територію, де знаходяться важливі підводні трубопроводи та кабелі для енергетики та Інтернету. Про це повідомляє видання «The Guardian».

Він був помічений у четвер на схід від Дубліна та на південний захід від острова Мен, але норвезькі, американські, французькі та британські військово-морські сили та служби протиповітряної оборони спочатку помітили, що він супроводжував російський військовий корабель «Адмірал Головко» через Ла-Манш минулих вихідних.

Корабель ВМС Ірландії LÉ James Joyce супроводжував його з ірландської виключної економічної зони (EEZ) приблизно о 3 годині ночі в п'ятницю, а авіація продовжувала стежити за його рухом, коли він прямував на південь.

Його присутність викликала нові занепокоєння щодо безпеки з’єднувальних кабелів, які пролягають між Ірландією та Великобританією і передають глобальний інтернет-трафік із величезних центрів обробки даних, якими керують технологічні компанії, зокрема Google і Microsoft, чиї штаб-квартири в ЄС розташовані в Ірландії.

Російський розвідувальний корабель було помічено, коли британські сили оборони спостерігали за іншими російськими суднами поблизу східних прибережних вод. У четвер британські літаки також були спрямовані на спостереження за російським літаком-розвідником, який летів поблизу повітряного простору Великобританії, повідомило міністерство оборони.

Судно також було помічено в понеділок і вівторок на захід від Корка, де є ще один набір з’єднань між Ірландією та Францією, деякі з яких забезпечують трансатлантичне сполучення.

У певний момент він знаходився всередині ВЕЗ Ірландії, за 5-7 км (3,1-4,3 милі) на північ від кабелів, що з’єднують Ірландію та Великобританію.

Едвард Берк, доцент кафедри історії війни Дублінського університетського коледжу, сказав Examiner, що ситуація тривожна.

«Ми знову бачимо, як російський флот пробує оборону Західної Європи . Це ще один тривожний дзвінок, який нам не потрібен, що Ірландія повинна зміцнити свій військово-морський потенціал і поглибити партнерство з безпеки на морі в Європі», — сказав він.

Відомо, що сили оборони Ірландії спостерігали за кораблем, який керував трьома дронами над ірландськими водами, що викликає побоювання, що він вів спостереження.

Занепокоєння щодо критичної інфраструктури в Європі неодноразово виникало цього року після ймовірної диверсії на Балтійському газопроводі та підводних інтернет-кабелях між Фінляндією та Естонією. У серпні Китай визнав, що судно під прапором Гонконгу пошкодило трубопровід, але заявив, що це було випадково.

«Янтар» офіційно класифікується як допоміжне загальноокеанографічне дослідницьке судно з підводними рятувальними можливостями. Він виконує завдання підрозділу російського міністерства оборони і є окремим від його військово-морського флоту.

За словами аналітиків розвідки Navy Lookout, він може розгортати підводні апарати для глибокого занурення, і його неодноразово бачили як він працює поблизу інфраструктури морського дна аналітиками розвідки з відкритим кодом. Аналітики сказали, що місія корабля «скоріше стосувалася стратегічної сигналізації та збору розвідданих», ніж диверсії.

Ірландські та британські сили оборони працювали разом після того, як кораблі увійшли у води біля узбережжя Великобританії з проведенням значної багатонаціональної операції.

«Янтар» йшов разом із Головком і танкером «Вязьма», і протягом усього шляху в Ла-Манші обидва судна спостерігали за допомогою RFA Tideforce і HMS Iron Duke.

Потім вони передали спостереження французам, коли корабель виходив з Ла-Маншу, а британський флот також стежив за іншим російським судном, яке прямувало на північ, до Балтії.

Коли «Янтар» відірвався від «Головка» і попрямував на північ, в Ірландське море, за ним стежив HMS Cattistock, і операція стала публічною, коли корабель активував автоматичну ідентифікацію приблизно на чотири хвилини в четвер, коли він був на південь від острова Мен.

Згідно з повідомленнями, він вимкнув свої транспондери, які передають його позицію після входу в ірландську ВЕЗ, але ірландське судно продовжувало стежити за ним.

Вони намагалися встановити контакт із судном, але російський персонал не відповів, і приблизно о третій годині ночі в п’ятницю воно залишило води та попрямувало на південь.

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