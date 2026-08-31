Путін, білий ведмідь і касатки. Трохи психоаналізу

З ким же конкретно Путін асоціює «косаток»?

Розмови Путіна про те що косатки їдять білих ведмедів необхідно розкласти під лупою психоаналізу. З цього випливає, що Путін відчуває себе білим ведмедем в замороженій Росії, якого в будь-який момент можуть розірвати зграї хижих косаток. Фіксуємо це відчуття «самотності», «відмороженості» і «сили, яка безпорадна перед загрозою з темряви океану». Отже ми говоримо про «велику, але ізольовану суб'єктність, яка відчуває себе оточеною».

Якщо ведмідь – символ самотності, то косатки – це зграя. Фіксуємо, що Путін асоціює ворогів зі згуртованою небезпечною і підступною спільнотою, яка може завдати смертельного удару в будь-який момент.

Важливо, що Путін говорить про те, що косатки не просто убивають ведмедя, а розривають його на частини. Це важливий акцент на тому, що Путін вважає сценарій розпаду Росії в разі атаки косаток як основний.

Діти в цій історії – дуже травматичне дитинство Путіна. Він часто повертається в своє «дитинство» через комунікацію цього образу, або взаємодію з реальними дітьми, щоб сказати щось собі ж малому, обійняти себе, поцілувати в животик себе ж. В цьому випадку він намагається застерегти себе від небезпеки, що причаїлася за рогом, попередити про те як влаштований світ.

З цього випливає, що Путін – глибоко стривожена людина, якою володіє тотальний страх. Долає цей страх він лише тим, що «цілодобово ходить скрізь зі зведеним револьвером і як щур затиснутий в кут кидається першим».

З ким же конкретно Путін асоціює «косаток»? Це точно не українці. Образ українців у психіці Путіна є витісненим і розщепленим. Не впевнений, що це колективний захід, якого він вважає слабким. А тому і вирішив бити, як найслабший об’єкт. Так як лузер завжди намагається на комусь відігратися. Найбільший страх Путіна – це ті люди з ким він співіснує, зет-спільнота і добровольці, глибинний народ і «еліти», міністри і силовики. Після бунту Пригожина цей страх отримав реальне підтвердження і зафіксувався. Найбільший страх Путіна – це ірраціональна «темна» колективна Росія.

P.S. Символ Єдиної Росії – білий ведмідь.