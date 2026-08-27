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Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Британії за межами України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Британії за межами України
Заява пролунала після того, як Велика Британія оголосила про надання Україні доступу до засекречених технологій
фото: UK Defence

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Росія пригрозила завдати ударів по військових об'єктах Великої Британії у відповідь на українські атаки із застосуванням британського озброєння. Про це заявила речниця Міністрества закордонних справ РФ Марія Захарова під час брифінгу, пише «Главком».

За її словами, під можливий удар можуть потрапити «будь-які військові об'єкти та техніка» Великої Британії як в Україні, так і за її межами. Захарова заявила, що Москва нібито неодноразово попереджала Лондон про можливі наслідки використання Україною британського озброєння для ударів по території Росії.

Представниця російського МЗС також звинуватила Лондон і Париж у спробах уникнути відповідальності за удари по території РФ. За її словами, рішення передати Україні технології для виробництва далекобійних ракет нібито свідчить про подальше залучення західних країн до війни.

Заява пролунала після того, як Велика Британія оголосила про надання Україні доступу до засекречених технологій для самостійного виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Йдеться про можливість налагодити в Україні виробництво компонентів цих далекобійних ракет, які здатні уражати цілі на значній відстані. Франція раніше також погодилася надати відповідні технології для європейської версії ракети.

Захарова назвала політику Лондона та Парижа «грою з вогнем» і заявила, що подальша підтримка України може призвести до переходу війни на «принципово новий рівень». Москва також заявляє про нібито пряме залучення Великої Британії до атак на російську територію. Водночас Захарова не уточнила, які саме об'єкти можуть розглядатися як потенційні цілі.

Варто нагадати, що Росія може вдатися до «напіввійськових дій» проти Великої Британії через посилення військової підтримки України. Радник Кремля Андрій Федоров серед можливих сценаріїв назвав кібератаки та допустив атаки на британські підприємства, які виробляють безпілотники для України. 

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Теги: росія війна Велика Британія

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