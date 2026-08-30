Дивна заява Путіна про косаток і ведмедів породила хвилю мемів у соцмережах

Слова російського диктатора про «харчовий ланцюжок» українці висміяли у численних фотожабах

Заява російського диктатора Володимира Путіна про косаток, які нібито полюють на білих ведмедів, стала приводом для численних жартів у соцмережах, повідомляє «Главком».

На слова Путіна, зокрема, відреагував український публіцист Віталій Портников. Він звернув увагу на те, що описана російським диктатором картина не відповідає реальності. «Косатки ведмедів не їдять», – наголосив Портников, коментуючи заяву Путіна.

Портников припустив, що Путіну було складно підібрати тварину, яка могла б відповідати його метафорі про колективний напад на Росію. За його словами, ані зграя зайців, ані вовків у такому порівнянні не працювала б, тому російський диктатор звернувся до образу косаток.

Водночас журналіст вважає, що за абсурдною метафорою стоїть цілком конкретний політичний меседж. На його думку, Путін намагається переконати росіян, що європейські країни разом з Україною становлять для РФ постійну загрозу, а отже, Росія нібито змушена безперервно воювати.

Радник президента України з питань розвитку оборонних технологій Сергій (Флеш) Бескрестнов обіграв один із відомих мемів, замінивши його героїв білим ведмедем та косатками.

зображення: Сергій Бескрестнов у Facebook

На іншій карикатурі косаток зобразили в українській військовій формі поруч із прив'язаним до хреста білим ведмедем у шортах із літерою Z. Це пародія на один із найвідоміших фейків російської пропаганди – історію про так званого «розіп'ятого хлопчика».

Ще на одному зображенні косатки трощать російські матрьошки.

зображення з соцмереж

Користувачі також жартома запропонували назвати «Касаткою» новий український дрон.

Інші коментатори після слів Путіна замислилися, скільки ще особистих фантазій, вигаданих харчових ланцюжків та відвертого маразму може бути в голові російського диктатора.

Не обійшлося й без порівнянь Путіна з тваринами. Один із дописувачів припустив, що той намагається відійти від образу «пацюка з пітерської підворотні» та приміряти на себе образ білого ведмедя: «Спроба виглядати як білий ведмідь – невдала. Пацюк залишився пацюком», – констатував він.

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«Тема старого, нікчемного вожака зграї не розкрита. У дикій природі його б уже давно з'їли», – написала ще одна українка.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін порівняв розв'язану Росією війну проти України з «харчовим ланцюжком» у дикій природі. Під час зустрічі з учителем китайської мови з Бєлгородської області російський диктатор заявив, нібито косатки зграєю нападають на білих ведмедів та розривають їх на частини.

«Вони їдять цих ведмедів, як мелюзгу. Вони просто накидаються зграєю та на частини їх розривають. Це дуже цікаво. Такий харчовий ланцюжок», – цинічно заявив Путін. Після цього він додав, що про це потрібно розповідати дітям, аби вони розуміли, «в якому світі ми живемо і чому проводимо спеціальну воєнну операцію».