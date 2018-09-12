Хто винен у екологічній катастрофі в Криму?

Георгій Тука Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб

Георгій Тука

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Завод «Кримський титан» в Армянську

Навколо подій в окупованому Армянську вже накопичилось чимало чуток, маніпуляцій та відвертих інсінуацій

Починаючи з «хімічного зброї», закінчуючи «дайте воду, хохлы»!

Спробую надати систематизовану інформацію.

Дмитро Фірташ

2014 рік. Анексія Криму.

Росія вимагає всі господарюючі суб'єкти перереєструватись в законодавчому полі РФ.

Верховна Рада, намагаючись утримати підприємців, приймає Закон «Про вільну економічну зону «КРИМ», яким звільняє господарюючі суб'єкти від сплати податків до державного бюджету.

Україна, ЄС, США та багато інших країн вводять економічні санкції.

Що робити власникам, якщо 90% продукції їхніх підприємств ідуть на зовнішні ринки?

Пан Фірташ, який є власником двої гігантів (Тітан та Кримський содовий) вирішує цю проблему досить своєрідним шляхом.Для того, аби уникнути тиску з боку Російської влади, він реєструє фірми-близнюки в РФ і сплачує всі податки в бюджет агресора.Але, як же ж уникнути санкцій?.. Тут починає діяти горезвісний Закон - пан Фірташ не скасовує українську реєстрацію і продовжує здійснювати зовнішньо-економічну діяльність як український резидент. А податки? Які податки?! Є ж «Вільна економічна зона «КРИМ»!Таким чином, зберігаючи дію Закону, ми, з одного боку, дозволяємо пану Фірташу не сплачувати жодної гривні податків та уникати міжнародних санкцій, з іншого боку - допомогаємо наповнювати бюджет агресора. Чудова комбінація!Підкреслюю, цим Законом користуються лише два (!) підприємтсва! Обидва належать Дмитру Фірташу.Більше двох років я публічно вимагаю негайного скасування цього ганебного корупційного Закону - ніякої реакції.Була спроба винести це питання у залу ВРУ - не вистачило голосів...

За часи «титанової істерії» ви чули хоч від однієї особи про цю проблему? Гробова тиша!

Екологія

Екологічгі проблеми функціонування «Титану» мають таку ж довгу історію, як і саме підприємство. Воно багаторазово зупинялось, на нього накладались штрафи за порушення екологічного законодавства, місцеві мешканці вже звикли до перманетного стану «сегодня опять воняет».

За часів «русского мира» нічого не змінилось.

09 вересня «Арбітражний суд» визнав підприємство винним в забрудненні навколишнього середовища, порушенні природоохоронного законодавства та наклав штраф у розмірі 737 000 000 рублів.Чому ж зараз сталось таке потужне забруднення?

Причини

Нами ще не отримані результати лабораторних досліджень проб води та грунту. Лише після опрацювання результатів та аналізу технологічного процесу можна буде надавати фахові висновки. Адже, в виробництві використовуються багато різних речовин і хній склад та концентрація можуть допомогти виявити причину.

Я не буду аналізувати маячню про «використання хімічної зброї», або «результат работы украиской ДРГ». Хай це коментують хворі.Я зупинюсь на двох версіях.

Перша версія - техногенна катастрофа.

Цілком ймовірно, що, шукаючи шляхи «оптимізації», власник підприємства пішов на порушення технологічного процесу (використання невластивої сировини, обмеження в використанні води, проблеми з постачанням українського ільменіту, зміна хімічного складу, пошкодження фільтрів та інше). Складне хімічне виробництво могло саме таким чином відреагувати на втручання в процес.Разом з тим, не варто забувати й про «людський фактор» - можливо, відбулось порушення правил поводження в небезпечними речовинами.Більш ретельне дослідження виробничого процесу, свідчення очевидців та дослідження рози вітрів в той період, спонукають нас дотримуватись точки зору, що, насправді, відбулось два викиди в атмосферу. Перший - в ніч 24 серпня, другий - 4 вересня.

Більш детальну інформацію можна буде отримати лише після вивчення результатів аналізу проб та ... супутникових знімків підприємства.Останні знімки свідчать про потужну виробничу діяльність (попри запевнення з боку керівництва, надані українсській Прокуратурі, про повну зупинку). На фото чітко зображені і состави на залізниці, і вантажний автотраспорт і автотранспорт співробітників. Окрім того, чітко видно дим з труб підприємства.

Наступні знімки, які ми сподіваємось отримати незабаром, продемонструють цей процес в динаміці.

Друга версія - «все из-за того, что Киевская хунта перекрыла воду».

Було б дивним, якби окупанти не скористались нагодою використати цю подію, звинувачуючи українську сторону. Проте, існує багато запитань без відповідей.

Якщо це лихо - наслідки випарювання шкідливих речовин, то що спричинило саме ТАКИЙ викид? Адже, за логікою Аксьонова, процес випарювання тривав більше чотирьох років.

Окрім того, російські пропагандисти постійно плутаються в хімічному складі отрути, намагаючись хоч так «прив’язати» процес випарювання.

Якщо дійсно нестача води загрожувала навколишньому середовищу, чому не зупинили виробництво?

Чому керівництво окупаційної адміністрації АРК кілька днів замовчувало існування цієї проблеми?

Чому росіяни заборонили віїзд на територію України автомобільного транспорту, дозволивши лише піший перетин лінії розмежування? Чому забрудення відбулось на окремих напрямках, відповідно до руху повітряних мас саме в зазначений період? Адже, за логікою «випарювачів», за тривалий час вітри постійно змінювали напрямки руху і зона ураження мала б бути набагато більшою.Сподіваюсь, найближчим часом, опрацювавши результати досліджень разом з фаховими екологами, хіміками та технологами (а не політиками) ми зможемо надаті відповідь на питання «що сталось»?

Джерело: Лівий берег

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