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«Без трьох пляшок не міг витримати». Оля Полякова розкрила райдер Агутіна

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Оля Полякова висловилася про російського співака Леоніда Агутіна
колаж: glavcom.ua

Оля Полякова розповіла, як росіяни ставилися до українських зірок на початку великої війни

Українська співачка Оля Полякова виступила на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) у Колонній залі КМДА. Артистка розповіла про ставлення до українських та російських зірок в Україні 2014–2015 роках. Про це пише «Главком» із посиланням на запис трансляції засідання ТСК.

За словами Олі Полякової, до неї та інших українських зірок росіяни ставилися як до людей «другого сорту». «Вони вважали, що вони розумніші, розвинутіші, модніші, а ми якісь зачухані, занедбані. Ми самі до себе так відносилися. Тому що тоді на українських каналах було засилля російських артистів. Вони брали участь у найпопулярніших наших співочих конкурсах. І їм платили величезні гонорари», – запевняє Полякова.

Водночас українські зірки були вимушені їздити на метро та «їсти на кінокухні», коли російським артистам на українській сцені надавали більші привілеї, як, наприклад, співаку Леоніду Агутіну.

За словами Олі Полякової, в райдері російського артиста були три пляшки віскі. «Леонід Агутін, велика зірка, розумієш? От йому треба заплатити, йому треба купити три пляшки віскі, бо він без трьох пляшок не міг навіть витримати ні одної передачі. А нам... Оце такий комплекс меншовартості», – висловилася виконавиця.

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова взяла участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України. Нардеп та голова ТСК Олексій Гончаренко запропонував співачці розглянути питання з відмовою Олі Поляковій в участі у нацвідборі на пісенний конкурс «Євробачення».

Напередодні, нардеп Олексій Гончаренко запросив українську співачку Олю Полякову на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Оля Полякова опублікувала скриншот документа, де її запрошують відвідати засідання стосовно розслідування фактів порушення законодавства органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

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Теги: ТСК росія артист КМДА співак Оля Полякова росіяни

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