Ексфутболіст «Шахтаря», який втік в Росію, зламав ногу у першій грі за новий клуб

У жовтні 2023 року Роспутько зник після виїзного матчу «Шахтаря» U-19 у груповому етапі юнацької Ліги чемпіонів

Ексфутболіст «Шахтаря» Олександр Роспутько отримав перелом ноги у матчі російської Першої ліги у своєму дебютному матчі за івановський «Текстильник». Про це повідомляє «Главком».

Роспутько отримав пошкодження на 13-й хвилині гостьової зустрічі проти тульського «Арсеналу», що відбулася 13 липня. «Текстильник» програв поєдинок з рахунком 1:2.

У жовтні 2023 року Роспутько зник після виїзного матчу «Шахтаря» U-19 у груповому етапі юнацької Ліги чемпіонів проти «Антверпена». Того ж місяця він перебрався до Росії, а гірники розірвали з ним контракт.

Пізніше стало відомо, що Роспутько отримав російське громадянство.

З серпня 2025 року він виступав за «Чайку» з Піщанокопського, півзахисник провів за клуб 24 матчі і не відзначився гольовими діями. Роспутько перейшов до «Текстильника» 11 липня.

Роспутько народився у місті Горлівка. Йому 22 роки, він провів чотири матчі за збірну України U19.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.