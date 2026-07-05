Кочівники-туареги розбили російські війська у Малі

У мережі поширили відео збитого гелікоптера Мі-24 та колони бойовиків «Африканського корпусу», яка потрапила в засідку

В Анефісі туареги оточили росіян, бої спалахнули також на півночі, в центрі й на півдні Малі

Повстанці-туареги оточили росіян у стратегічному Анефісі та взяли в полон десятки малійських військових, поновивши масштабний наступ, розпочатий ще в квітні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Туареги з «Фронту визволення Азаваду» разом із джихадистами «Джамаат Нусрат аль-Іслам валь Мусульмін» (пов'язаним з «Аль-Каїдою») атакували урядові позиції на півночі, в центрі та на півдні країни.

Головного удару зазнав стратегічний Анефіс, куди навесні відступили бойовики «Африканського корпусу» та малійські військові після втечі з Кідаля. За словами регіонального виборного посадовця, повстанці вже контролюють місто, тоді як росіяни закріпилися в таборі.

У мережі поширили відео збитого гелікоптера Мі-24 та колони бойовиків «Африканського корпусу», яка потрапила в засідку. Урядові сили підтвердили напади також на Агуельок і Гао на півночі, Севаре в центрі та Кеніеробу на півдні, де атакували в'язницю з політв'язнями.

The Azawad Liberation Front (FLA) ambushed a convoy belonging to Russia’s Africa Corps as it departed Gao for Anéfis to reinforce the city amid ongoing attacks.



During the ambush, a Russian Mi-24 helicopter was shot down, and several trucks and technical vehicles were also… pic.twitter.com/HR4uUym5J0 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) July 5, 2026

У Гао й Севаре, за місцевими даними, бої припинилися до кінця дня. Малійська армія визнала загибель одного військового в Гао та заявила, що «нейтралізувала» 20 терористів у Севаре. У Кеніеробі урядовим силам вдалося відбити напад.

Анефіс і Агуельок лишаються останніми пунктами присутності малійської армії та росіян у регіоні Кідаль після квітневих атак, коли ФВА і джихадисти захопили однойменне місто, а також Тессаліт, Тессіт і Бер.

Що таке «Африканський корпус»

Малі очолює військова хунта Ассімі Гоїти, яка після розриву з Францією залучила до боротьби з повстанцями спершу ПВК «Вагнер», а після загибелі Євгена Пригожина – підконтрольний Міноборони РФ «Африканський корпус». Human Rights Watch у звіті минулого місяця звинуватила у важких порушеннях щодо цивільних обидві сторони конфлікту – і повстанців, і малійську армію з російськими союзниками.

Підрозділ діє не лише в Малі, а й у Нігері та Буркіна-Фасо – двох інших країнах Альянсу держав Сахеля, які так само розірвали відносини з Парижем і зробили ставку на Москву. Він підпорядкований безпосередньо Міноборони РФ і складається з колишніх бійців «Вагнера» та кадрових російських військових, частину яких раніше перекидали на фронт в Україні. Аналітики неодноразово зазначали, що втрати «Африканського корпусу» в Сахелі виснажують той самий кадровий резерв, який Кремль використовує для війни проти України.

Захід сприймає бої в Малі як черговий доказ того, що Росія не здатна бути гарантом безпеки для своїх африканських партнерів. Втрата Кідаля навесні вже підірвала репутацію Москви в регіоні, а нова хвиля атак на Анефіс, Гао й Севаре показує, що позиції хунти й «Африканського корпусу» лишаються вразливими навіть після кількамісячної паузи в активних боях.

Речник ФВА Мохамед Елмаулуд Рамадан прокоментував ситуацію в Анефісі:

«Кілька позицій уже впали, але бої всередині міста тривають», – сказав Рамадан.

На думку аналітика дакарського Timbuktu Institute Бакарі Самбе, нинішній наступ – проміжний етап перед масштабнішою операцією:

«Ці атаки покликані послабити й ізолювати режим», – зазначив Самбе.

Нагадаємо, квітнева операція ФВА і джихадистів коштувала хунті контролю над Кідалем і життя міністра оборони Садіо Камари, головного архітектора співпраці Малі з Росією. Тоді ж «Африканський корпус» РФ заявив про виведення підрозділів, назвавши відхід «спільним рішенням» із владою Малі.

До слова, вихід росіян із Кідаля, Тессаліта й Агуельока експерти вже називали серйозною репутаційною поразкою Москви – партнери в Сахелі дедалі частіше переконуються, що Росія не здатна гарантувати їм безпеку.