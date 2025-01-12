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«Будемо писати про це в книжках». Історик оцінив дії Зеленського під час війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Будемо писати про це в книжках». Історик оцінив дії Зеленського під час війни
Ярослав Грицак наголосив, що зараз Україні головне виграти війну
фото з відкритих джерел

Ярослав Грицак: «Зараз нам потрібна не харизма у формі красивої фрази, а харизма дії, успіху»

Професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак заявив, що вбачає небезпеку в тому, що багато хто в Україні закидає президенту Володимиру Зеленському відхід до демократії і авторитарні нахили. Про це він сказав в інтерв'ю «Главкому».

«Бачу небезпеку. Але він прийшов до влади разом із партією монобільшості. Вже у 2019-му він почав згортати демократію. Бо якщо маєш у парламенті переважаючу більшість, це вже загроза для демократії. Пам'ятаєте ситуації з журналістами? Те, що Зеленський повівся абсолютно добре у 2022 році – це його велика заслуга. Ми будемо про це писати у книжках. Без цієї харизматичності (президента) Україна б вистояла. Але було б тяжче. Зараз ми розуміємо, що ця харизматичність більше не витягує. Зараз нам потрібна не харизма у формі красивої фрази, а харизма дії, успіху», – каже він.

Водночас Грицак зазначив, що в Україні є і інша харизматична особа. Тільки питання, чи ця людина піде в політику.

«Я говорю про Валерія Залужного. Він має харизму, але його харизма інакшого характеру. Отже, чи піде він у політику? Якщо так, то чи піде він сам, чи піде з якоюсь політичною силою, яка створюватиметься в останні моменти перед виборами як це було з партією «Слуга народу», – каже історик.

Проте зараз, за словами професора, Україні головне виграти війну. Або, принаймні, добитися компромісу на тих умовах, які б її влаштували.

«У нас є запобіжники від авторитаризму. Це вибори. Кожні вибори у нас кардинально міняють еліту. У нас ніколи не можна вгадати, хто буде наступний при владі. Другий запобіжник – це громадянське суспільство, як би про нього не казали, але воно є. При чому, дуже важливо, що тепер громадянське суспільство має інші характеристики. Перед війною це були люди переважно світських мирних професій. Зараз дуже багато цих людей, які є в армії, які бачать інші ресурси, інші відчуття. Теж більшість тих людей, які зараз в армії, це не кадри військові. Це люди, які пішли на війну з комп'ютерного столу чи бізнесу», – підсумував Грицак.

Раніше Грицак заявляв, що війна Росії проти України не закінчиться у 2025 році.

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Теги: Ярослав Грицак війна Володимир Зеленський Україна росія вибори військові

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