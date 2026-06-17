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Рекордний травень: Україна найбільше за 7 років вивезла яєць і м'яса птиці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Рекордний травень: Україна найбільше за 7 років вивезла яєць і м'яса птиці
Абсолютний історичний рекорд досі належить березню 2019 року – 239,4 млн яєць за місяць
фото ілюстративне

Союз птахівників: за п'ять місяців 2026 року Україна вивезла понад мільярд яєць і заробила на птиці понад 437 млн доларів

У травні 2026 року Україна експортувала 229,18 млн яєць – найбільший місячний показник за останні сім років, а експорт м'яса птиці сягнув рекордних за п'ять років 43,6 тис. тонн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Союзу птахівників України.

Яйця: рекорд за сім років

Травневий вивіз яєць перевищив квітневий на 11,4%, а порівняно з травнем 2025 року зріс на 20,1%. У грошовому вимірі виручка склала 23,9 млн доларів – на 39,2% більше, ніж рік тому.

За п'ять місяців 2026 року Україна загалом відвантажила 1014,4 млн яєць на суму 112,5 млн доларів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року фізичні обсяги зросли на 22%, а виручка – на 64%.

Головними покупцями українських яєць у січні–травні стали:

  • Іспанія – 28,1%;
  • Велика Британія – 14,0%;
  • Польща – 9,4%;
  • Ізраїль – 7,3%.

На країни ЄС припадає 75% яєчного експорту.

М'ясо птиці: рекорд за п'ять років

Постачання м'яса птиці у травні оновило п'ятирічний рекорд – 43,635 тис. тонн, що на 7% більше, ніж у квітні (40,7 тис. тонн). Виручка зросла на 10,7% до 93,6 млн доларів. Середня ціна реалізації збільшилась до 2,15 долара за кілограм – через зміну асортименту продукції.

За п'ять місяців 2026 року загальний вивіз м'яса птиці становив 207,1 тис. тонн – на 6,1% більше, ніж за той самий період минулого року. Виручка при цьому знизилася на 4,3% до 437,1 млн доларів.

Головними покупцями українського м'яса птиці в січні–травні стали:

  • Нідерланди – 17,9%;
  • Велика Британія – 11,8%;
  • Словаччина – 10,2%;
  • ОАЕ – 6,9%.

На країни ЄС припало 34,9% загального обсягу, або 69,7 тис. тонн. У грошовому вимірі частка ЄС становила майже половину валютної виручки – 44,8%. За п'ять місяців Україна також вивезла 7,2 тис. тонн готових продуктів з м'яса птиці на 24,4 млн доларів.

Нагадаємо, у березні 2026 року Україна вже встановила рекорд з вивезення яєць – тоді «Главком» повідомляв про п'ятирічний максимум у 216,2 млн штук. Травневі дані перевищили і той результат. До слова, абсолютний історичний рекорд досі належить березню 2019 року – 239,4 млн яєць за місяць.

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Теги: економіка експорт Велика Британія рекорд Україна птахи травень

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Економіка

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