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Москва вразила власний НПЗ ракетою ППО – моніторингові канали

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Москва вразила власний НПЗ ракетою ППО – моніторингові канали
Момент детонації резервуара з паливом на Московському НПЗ у Капотні
фото: соцмережі

Reuters: Московський НПЗ повністю зупинив роботу після пошкодження установки Euro+

Вибух однієї з бочок із паливом на Московському нафтопереробному заводі вранці 18 червня могла спричинити не атака дрона, а власна ракета російського ППО. Про це пише «Главком» із посиланням на моніторингові канали.

Що могло спричинити вибух

За даними моніторингових Telegram-каналів, до ефектного вибуху резервуара на території Московського НПЗ у районі Капотня могла призвести не атака безпілотника, а ракета комплексу «Панцир», який працював по повітряних цілях над російською столицею. Тобто сам завод постраждав не від прямого удару дрона, а від уламків або невдалого перехоплення власною ППО.

У мережі поширилися відео, на яких зафіксовано момент детонації: ударна хвиля настільки потужна, що зірвала дах резервуара та підкинула його в повітря на кілька метрів. Кадри миттєво розійшлися в соцмережах.

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Завод зупинив роботу повністю

Атака пошкодила установку з переробки нафти Euro+, через що підприємство повністю зупинило роботу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власне джерело.

Установка Euro+ очищувала близько 140 тисяч барелів нафти на день – це 47% потужності всього заводу. Її пошкодження стало особливо болючим для Москви: джерело Reuters зазначило, що саме цю установку планували найближчим часом запустити, аби після попереднього удару підприємство запрацювало бодай наполовину.

Це вже друге ураження НПЗ за тиждень. Під час атаки 16 червня було пошкоджено установку CDU-6, яка забезпечувала 53% переробки заводу. Таким чином, обидва ключові вузли підприємства тепер виведені з ладу одночасно.

Москва вразила власний НПЗ ракетою ППО – моніторингові канали фото 1

Чому Капотня – ключовий об'єкт

Московський НПЗ у Капотні – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. У звичному режимі він переробляє понад 12 млн тонн нафти на рік і забезпечує значну частину потреб російської столиці у паливі.

Масштаб нічної атаки на Москву

У ніч на 18 червня та вранці безпілотники продовжили масовану атаку на територію Росії, зачепивши й Москву. У чотирьох столичних аеропортах ввели режим обмеження польотів «Ковер». Над частиною російської столиці та передмістями піднявся густий дим, який видно за десятки кілометрів. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах Московської області.

Москва вразила власний НПЗ ракетою ППО – моніторингові канали фото 2

Президент Володимир Зеленський підтвердив атаку та підкреслив її системність. «Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону: вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України», – заявив він.

В іншому коментарі президент звернувся безпосередньо до росіян: «Якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва», – попередив Зеленський, закликавши росіян «протверезіти» і визнати, що відповідальність за війну лежить на Кремлі.

Нагадаємо, у мережі з'явилися яскраві кадри потужного вибуху на Московському НПЗ, який підкинув у повітря дах резервуара. Подія миттєво стала головним трендом соцмереж.

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Теги: пожежа відео Москва ракета президент Україна Володимир Зеленський завод санкції соцмережі

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