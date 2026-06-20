«Нова пошта» – це не пошта». Смілянський пояснив історію з відправкою ордена Зеленського до Польщі

Керівник державного поштового оператора відреагував на хвилю хейту, спровоковану вчинком президента

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський відреагував на те, що президент Володимир Зеленський повернув до Польщі орден Білого Орла компанією-конкурентом – «Новою поштою». Про це повідомляє «Главком».

Смілянський зауважив, що достеменно не знає, чому так сталося, однак має три версії.

«Перша. Національні кольори Польщі – біло-червоні, як у НП. Тож, можливо, вирішили, що державну нагороду треба повертати у відповідних кольорах.

Друга. Можливо, юристи Офісу президента вивчили питання і побачили, що пересилання державних нагород «Укрпоштою» (саме поштою, а не експрес-операторами) суворо заборонене законом і правилами. «Нова пошта» – це не пошта, а експрес-оператор.

Третя. У нас доставка по території Польщі відбувається через Poczta Polska, і, можливо, були сумніви, що вони доставлять. Останні два місяці автівки «Укрпошти» блокуються польською митницею, і ми змушені об’їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину (там питань до нас немає) і, по суті, перенаправили всі свої транзитні потоки в обхід Польщі. Але наші клієнти цього не помічають, бо ми побудували альтернативні шляхи через інші країни. Авто «Нової пошти» поляки пропускають. Бо, ще раз, у них експрес-відправлення, а не державні поштові документи», – пояснив Смілянський.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Водночас колишній перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін висловився проти хвилі повернення польських державних нагород українськими посадовцями. На його думку, такі кроки можуть ускладнити відносини між Києвом і Варшавою та принести вигоду лише Росії.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден Каролю Навроцькому «Новою поштою».