Президентка Єврокомісії анонсувала посилення української ППО

«Терор – це відчай, а не сила»: Урсула фон дер Ляєн засудила удар по Україні

Масований комбінований обстріл українських міст, який Росія здійснила в ніч на 24 травня 2026 року, викликав гостру реакцію у Брюсселі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не лише рішуче засудила черговий акт кремлівського терору, а й оголосила про екстрене відправлення додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту українського неба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Урсулу фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що безпрецедентна за своєю жорстокістю нічна атака, під час якої ворог застосував десятки балістичних ракет та сотні ударних дронів проти цивільних об'єктів, остаточно демонструє реальні наміри російського керівництва. За її словами, подібні дії повністю нівелюють будь-які розмови про дипломатичне врегулювання конфлікту.

Вона наголосила, що терор проти мирних жителів – це не сила, а відчай.

«Ми рішуче підтримуємо Україну, допомога вже в дорозі, щоб посилити її системи протиповітряної оборони», – написала Фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням до українців та світової спільноти за підсумками однієї з наймасштабніших комбінованих атак Росії з початку повномасштабного вторгнення. Глава держави оприлюднив актуальні дані щодо кількості жертв, деталізував арсенал, який використав ворог, та різко прокоментував чергові погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський констатував, що нічний удар був надзвичайно важким за своєю інтенсивністю та типами озброєння. Ворог випустив по Україні 90 ракет різних типів, серед яких була висока кількість складних цілей – 36 балістичних ракет. Окрім цього, Росія запустила рекордну кількість – 600 ударних безпілотників.