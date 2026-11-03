Вибори у США. Мін’юст вперше в історії направив спостерігачів до всіх штатів

Загалом переобирають всіх 435 законодавців у Палаті представників США, а також 35 зі 100 сенаторів

В усіх 50 американських штатах триває голосування на проміжних виборах до Конгресу. Останніми відкрились виборчі дільниці на Гаваях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Голос Америки».

Зазначається, що за кілька годин дільниці почнуть закриватись – о шостій за місцевим часом у штатах Індіана та Кентуккі, останніми закриються дільниці на Алясці.

За даними Університету Флориди, станом на кінець 2 листопада свої бюлетені вже відали понад 58 млн людей – особисто на достроковому голосуванні чи відправивши бюлетень поштою. Загалом переобирають всіх 435 законодавців у Палаті представників США, а також 35 зі 100 сенаторів. Законодавці, яких оберуть, розпочнуть свою роботу в Конгресі 3 січня.

Також повідомлялося, що Міністерство юстиції США вперше відправило до усіх 50 американських штатів понад тисячу своїх спостерігачів за виборами. До прикладу, під час проміжних виборів у 2022 році представники відомства працювали у 24 штатах. Протягом дня виборів вони підтримуватимуть зв’язок із державними та місцевими виборчими посадовими особами.

Наразі Республіканська партія, яку представляє президент Дональд Трамп, має незначну більшість в обох палатах. Водночас Демократична партія сподівається здобути достатню кількість місць, щоб повернути собі контроль над законодавчим органом.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться, хто контролюватиме Палату представників і Сенат протягом наступних двох років президентства Дональда Трампа. Перші результати голосування очікуються в ніч на 4 листопада за київським часом.

До слова, Ольга Стефанішина зауважила, що проміжні вибори у США можуть змінити склад Конгресу та посилити вплив політиків, які виступають за підтримку України. Це може дещо полегшити для Києва роботу з американською владою, однак надовго ситуація навряд чи зміниться: після виборів у США почнеться підготовка до наступної президентської кампанії.