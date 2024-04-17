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Російські військові виходять із Карабаху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські військові виходять із Карабаху
Особовий склад та військова техніка миротворчого контингенту РФ залишили територію Кяльбаджарський район
фото: росЗМІ

Перший склад і військова техніка «миротворчого контингенту» залишили територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі

Російське військове  керівництво ухвалило рішення вивести своїх «миротворців» із території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку зараз внаслідок бойових дій контролює Азербайджан. Про це повідомляє з посиланням на азербайджанське агентство АРА.

Перший склад і військова техніка «миротворчого контингенту» залишили територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Контингент росіян вийшов звідти всього кілька днів тому і наразі туди зайшла азербайджанська поліція.

«Тим самим почався процес виведення російського «миротворчого» контингенту з території Азербайджану», – йдеться у повідомленні.

Як передає видання Musavat із посиланням на «надійні джерела», розпочато процес остаточного виходу російського контингенту з території Азербайджану.

За наявною інформацією, також триває виведення росіян з бази в Ходжали. «Очікується, що історичний і великий процес завершиться за кілька днів. Цим Азербайджан відновлює повний суверенний контроль над Карабахом і всіма його землями», – йдеться у повідомленні.

Згодом прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив виведення російських "«миротворчих сил» із території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах.

Нагадаємо, російські «миротворці» були розміщені в Карабаху за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії. Азербайджан повернув Карабах під свій контроль в ході одноденної військової операції.  19 вересня 2023 року міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

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Теги: росія миротворці Азербайджан Нагірний Карабах

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