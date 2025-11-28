Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин

У листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району Донецької області окупанти вбили полоненого військовослужбовця ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Росіяни оточили та взяли у полон захисника. Один з окупантів зв’язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний український військовий перестав реагувати, його розстріляли.

«Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин.

Також російські окупанти розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Донеччині. За цим фактом правоохоронці почали розслідування.

Як повідомлялося, у Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, які потрапили у полон та не могли чинити опору. Зазначається, що злочин стався на Гуляйпільському напрямку вранці 27 листопада. «Російські військові холоднокровно розстріляли наших захисників, які перебували у полоні», – зазначає Генеральна прокуратура.