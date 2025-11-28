Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин

У листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району Донецької області окупанти вбили полоненого військовослужбовця ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Росіяни оточили та взяли у полон захисника. Один з окупантів зв’язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний український військовий перестав реагувати, його розстріляли.

«Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин.

Також російські окупанти розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Донеччині. За цим фактом правоохоронці почали розслідування. 

Як повідомлялося, у Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, які потрапили у полон та не могли чинити опору. Зазначається, що злочин стався на Гуляйпільському напрямку вранці 27 листопада. «Російські військові холоднокровно розстріляли наших захисників, які перебували у полоні», – зазначає Генеральна прокуратура.

Читайте також:

Теги: війна Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ не могли не знати при плануванні атаки на Ізмаїльський порт
Удар по турецькому танкеру в Ізмаїлі: Росія «передає привіт» Туреччині?
18 листопада, 18:10
Україна зніме документальний фільм про Курську операцію Збройних сил
«Як козаки на Курщину ходили». Хто отримав державне фінансування на документальне кіно Культурний фронт
31 жовтня, 11:25
ГУР МО України нагадує, що кожен російський військовослужбовець має шанс зберегти життя
Окупанти орієнтуються по тілах загиблих поплічників – перехоплення розвідки
2 листопада, 16:54
Буданов: Європа має підготуватись до війни з Росією до 2030 року, але Кремль може пришвидшити цей термін
Керівник ГУР пояснив, чому війна Росії проти Європи може початися раніше, ніж передбачалося
20 листопада, 04:42
Мойсеєв посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
Зазнав смертельного поранення, прикриваючи побратимів. Згадаймо Олександра Мойсеєва
13 листопада, 09:00
Триває ліквідація наслідків удару РФ
Суми затягнуло димом після атаки РФ: влада звернулася до містян
14 листопада, 09:49
Путін зробив заяву про мирний план США для України
Путін підтвердив, що отримав американський план миру
21 листопада, 19:53
Нині триває 1370-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року
24 листопада, 08:10
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
25 листопада, 07:20

Події в Україні

Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині
Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині
Запоріжжя: окупанти атакували пожежно-рятувальний підрозділ (фото)
Запоріжжя: окупанти атакували пожежно-рятувальний підрозділ (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2025 року
Втрати ворога станом на 28 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 28 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 28 листопада 2025

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua