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Посланці Трампа передали Зеленському оновлений мирний план: FT розповіла деталі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Посланці Трампа передали Зеленському оновлений мирний план: FT розповіла деталі
Москва, ймовірно, не готова піти на суттєві поступки
фото: AP

Одним із головних питань залишається територіальна проблема –Донбас називають головною «червоною лінією» у переговорах

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер привезли до Києва оновлені мирні пропозиції Вашингтона. Напередодні вони обговорювали їх із російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Про це повідомляє Financial Times, пише «Главком».

За даними видання, Віткофф і Кушнер представили оновлені версії попередніх мирних документів, адаптовані до нових обставин. Водночас співрозмовники видання зазначили, що принципово нових ідей у пропозиціях було небагато. США намагаються відновити переговорний процес, який раніше зайшов у глухий кут.

Одним із головних питань залишається територіальна проблема. Зокрема, Донбас називають головною «червоною лінією» у переговорах. Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не погодиться на передачу Росії територій, які нині перебувають під українським контролем.

Водночас, за інформацією журналістів, Москва, ймовірно, не готова піти на суттєві поступки. Саме це залишається однією з головних перешкод для просування переговорів. Після зустрічей у Москві та Києві американська сторона розраховує відновити тристоронні переговори між Україною, Росією та США. Водночас зустріч Віткоффа і Кушнера із Зеленським не принесла конкретного прориву в питанні завершення війни.

Нагадаємо, 6 вересня представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер уперше прибули до України. Американська делегація приїхала потягом, хоча, за словами Володимира Зеленського, Україна готувала для її прибуття аеропорт. Скористатися ним не вдалося через російські удари.

У Києві відбулося кілька раундів переговорів. До однієї із зустрічей долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем обговорення були територіальні питання, гарантії безпеки, економічні домовленості та підтримка України напередодні зими.

Візит до Києва відбувся наступного дня після переговорів Віткоффа і Кушнера у Москві, де вони понад три години спілкувалися з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, 7 вересня Дональд Трамп планує провести телефонні розмови з Путіним і Зеленським. Перед цим президент США має заслухати Віткоффа та Кушнера щодо результатів їхніх переговорів у Москві та Києві. 

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Теги: Стів Віткофф Джаред Кушнер Володимир Зеленський переговори війна Дональд Трамп

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