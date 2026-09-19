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Туск заявив про суттєве зростання втрат України на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Туск заявив про суттєве зростання втрат України на фронті
Туск заявив, що РФ не готова до припинення вогню без капітуляції України
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Польщі підкреслив, що мета Москви – знищити економіку та логістику України в якомога більших масштабах

Через нову російську стратегію, яка передбачає атаки реактивними безпілотниками, Україна щомісяця втрачає близько 27 тис. військових убитими та пораненими. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє «Главком» із посиланням на «Польське радіо».

Туск зазначив, що «сталася одна зміна дуже негативного характеру – росіяни масово розгортають новий тип безпілотників – реактивні дрони, які рухаються з незрівнянно більшою швидкістю та працюють на великих висотах, перш ніж вразити цілі».

«Останнім часом щомісяця гине та отримує поранення 27 000 осіб, і це, на жаль, у найсумнішому сенсі цього слова, рекорд у цій війні. За такої тенденції зима в Україні дійсно може виявитися катастрофічною», – сказав польський прем’єр.

Він зазначив, що мало хто готовий ефективно їм протистояти, зокрема й Польща.

Також Туск підкреслив, що мета Москви – знищити економіку та логістику України в якомога більших масштабах.

«Поки що – України», – заявив польський прем’єр.

За його даними, очікуються безперервні атаки дуже високої частоти та інтенсивності на шість великих українських міст, включаючи знищення складів усіх видів продукції, що має першочергове значення для оборони країни, а також залізничної інфраструктури.

Він додав, що у зв’язку з цим існує реальний ризик того, що безпілотники чи ракети можуть потрапити на територію однієї або кількох країн НАТО, навіть завдавши шкоди.

«Але офіційна версія полягатиме в тому, що це збіг обставин і що немає підстав для будь-яких відповідних дій з боку НАТО», – припустив польський прем’єр.

Щодо мирних переговорів, Туск заявив, що РФ не готова до припинення вогню без капітуляції України: «Росія не готова до серйозних переговорів про припинення вогню, не кажучи вже про мир, без фактичної капітуляції України».

Туск додав, що, за отриманою ним інформацією, Росія «не зацікавлена в будь-яких серйозних переговорах, принаймні до кінця зими». Кремль переконаний, що зима буде «трагічно критичною» для України через плани Росії блокувати поставки та прикордонні переходи, руйнувати автомобільні та залізничні шляхи.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час Карпатського саміту. 

Також Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні та не планує скорочувати підтримку на тлі посилення російських атак. 

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Теги: Польща міністр рекорд Україна Дональд Туск поранення росіяни ЗСУ

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