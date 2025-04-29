Скільки людей РФ визнала загиблими на війні проти України?

Чому офіційна статистика не відповідає реальності?

Тема втрат – табуйована для обох сторін, поки війна не закінчиться. Тобто про втрати противника говорять багато й охоче, про свої вкрай рідко і без деталей.

Але є один критерій, який дозволяє приблизно оцінити це число. Точніше не всіх загиблих, а тих, чиї смерті визнала держава. Йдеться про компенсаційні виплати сім'ям.

У російському бюджеті на 2025 рік такі графи передбачені. Графи, тому що окремо враховані сім'ї військовослужбовців, окремо сім'ї співробітників МВС, Росгвардії, «інших федеральних органів», а так само «добровольчих формувань».

Для оцінки найзручніше брати розділ «щомісячні виплати», які йдуть через бюджет Міноборони РФ (відповідальний за базові виплати). Система встановлена Федеральним Законом від 7.11.2011 р. № 306-ФЗ. Востаннє зміни до нього вносили 2024 року (якраз додали найманців, які проходили через ПВК).

Тут варто зауважити, що у Міноборони – базові виплати, оскільки є ще окремі виплати дітям, додаткові виплати від «Согаз», пенсія по втраті годувальника. Просто гроші, що йдуть через Міноборони, – якраз для тих, хто загинув унаслідок бойових дій. І через це міністерство проходять виплати для всіх категорій силовиків. Тому інструмент зручний для аналізу.

Отже, щомісяця сім'ям загиблих із цих категорій належить від 3 653,69 до 10 961,05 російських рублів. Де мінімальна сума – 3 тисячі, якщо сім'я складалася з двох осіб. 10 тисяч – представлений до звання «герой Росії» мав на утриманні 4 і більше осіб.

При цьому якщо людина не була одружена, батьки мертві – нікому нічого не платять. Якщо чоловік (дружина) створив нову сім'ю – виплати обнуляються.

Сумарно на щомісячні виплати (через Міноборони) у бюджеті на 2025 рік заплановано у розмірі (сумарно) 7 853 881 000. Або 654 490 000 на місяць. Далі проста арифметика.

Якщо уявити, що всіх, хто знайшов свій кінець на війні проти України, без винятку представлено до звання «герой Росії» і вони мали 4 і більше членів сім'ї на утриманні, то виходимо на число близько 59 тис. осіб (розрахунок за максимальною сумою щомісячних виплат).

Але реальність інша. Середній показник по РФ коливається (не знайшов єдиної цифри) від 4900 до 5150 російських рублів). Взявши, для прикладу, середню суму виплат близько 5 тисяч, виходимо на число визнаних (!) загиблих близько 130 тисяч осіб. Але і тут є деталі:

За самотніх виплати не передбачені. А більшість ув'язнених, які йшли воювати, до таких і належать.

Частина дружин (чоловіків) отримавши разову (а вона дійсно велика) виплату за смерть чоловіка, знаходять нових супутників – виплати обнуляються.

Якщо виплати батькам-утриманцям, то тут є нюанс. Виплати, тут краще процитувати закон РФ, «мають батьки, які досягли віку 50 і 55 років (відповідно, жінка і чоловік) або є інвалідами». Якщо молодше – «грошей немає, але ви тримайтеся».

Питання зниклих безвісти (визнаних такими) і питання визнання факту смерті. Теж істотна цифра, не охоплена виплатами.

Найманці-мігранти та іноземці. У разі смерті таких виплачується тільки разова допомога. І все.

Ну і третій аспект. Люди, які служили у так званих «корпусах» «Л/ДНР». Нагадаю, що ці підрозділи зазнали значних втрат у 2022 році. Але ж до 2023 року РФ не вважала ні «ДНР», ні «ЛНР» своїми територіями. А значить ніхто нікому нічого не винен. Не дожив годувальник до потрібної дати – проблема сім'ї.

Таким чином, маємо 130 тисяч офіційно визнаних смертей і призначених (або планованих до призначення).

Але, дивимося статистику «самотніх» і беремо дані, які привела 31.10.2024 голова комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Ніна Останіна – «40% домогосподарств у Росії – одинаки. Ті, хто не створив сім'ю» щомісячних виплат.

У таких є батьки. Але якщо син (дочка) пішли на війну у віці старше 35 років, вони точно мають право на виплати. Решта чекають. Однак, навіть якщо припустити, що у половині випадків батьки підходять за категоріями, все одно цифру 130 тисяч убитих треба збільшити на 20%. Виходимо вже на 156 тисяч. 156 тисяч – мінімальне число, що ґрунтується на «визнаних» самою російською владою фактах смерті.

Якщо ж сюди додаємо «неврахованих» іноземців (починаючи від мігрантів, закінчуючи найманцями або солдатами КНДР), втрати «корпусів» «Л/ДНР», кейси, за якими виплати поки що не оформлено, та зниклих безвісти, можна вийти на цифру у 200-220 тисяч осіб.