Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»

За словами політика, українцям і білорусам призначено «жити поруч у мирі та злагоді»

Білоруський диктатор побажав громадянам України «знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав український народ з Днем Незалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу диктатора.

Політик заявив, що призначенням білоруського та українського народів було – «жити поруч у мирі та злагоді». Лукашенко каже, що Білорусь «і далі залишається відкритою для українців».

«Близьке співіснування встановило між нашими людьми нерозривні кровні зв'язки, закріплені спільною історичною долею, загальними християнськими цінностями та щирою дружбою. Як би не тягнули в різні боки зовнішні сили, Білорусь і далі залишається відкритою для українців. Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю і конструктивний діалог з нашими південними сусідами», – заявив він.

Лукашенко, який підтримку російського диктатора Володимира Путіна, побажав громадянам України «знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики». «А вашій багатонаціональній країні – мирного неба, солідарності і по-справжньому незалежного розвитку», – додав самопроголошений президент.

Варто зазначити, що країна є союзником РФ. Білорусь є співучасницею злочину агресії Росії проти України. Мінськ надав окупантам свою територію та повітряний простір для нападу на Україну, а також продовжує політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки Росії в її неспровокованій і злочинній війні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України застерігає Мінськ від провокацій на тлі військових навчань, які Білорусь проведе у вересні разом з Росією. Як зазначає МЗС, співпраця режимів у Москві та Мінську становить безпосередню загрозу не лише для України, а й для Польщі, держав Балтії та всієї Європи, а також перешкоджає зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни. Зовнішньополітичне відомство закликало партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози.

Як відомо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. Метою навчань нібито є перевірка можливостей збройних сил обох країн щодо забезпечення військової безпеки так званої Союзної держави та «готовності до відображення можливої агресії».

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю China Media Group заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну пропонували завдати удару ракетою «Орєшнік» по Офісу президента України, але він відмовився.