Путінський шантаж НАТО та США очікувано провалився

Путін хоче увійти в історію як творець третього російського Рейху

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Сумасшедший корабль

Путинский шантаж НАТО и США ожидаемо провалился. Это фактически признал даже Песков, назвавший переговоры «неудачными». С самого начала было очевидно, что российские власти будут посланы подальше с их смешными ультиматумами. На что они рассчитывали?

Те, кто удивляются этому, просто не понимают как формируется политический курс России. Путин давно не адекватен, живет в замкнутом мире, где исключена любая критика, общается только с преданными холуями, от них же получает информацию. Экономика, социальные вопросы, внутренняя политика – ему безумно скучны. Интересуют его только подростковые игры на «мировой шахматной доске» в войнушку, солдатиков, ракеты, ультиматумы, переговоры и собственная безопасность, обеспечение которой он связывает с успехом в этих играх.

Путин хочет войти в историю как сильнейший правитель своего времени, создатель третьего российского Рейха (после романовского и советского). Для этого, как он считает, необходимо захватить Украину, завершить присоединение Беларуси, сделать своими полными сателлитами бывшие советские республики, поставить на колени Европу.

Путин считает, что давно бы смог добиться этого, если бы не американцы, которые всячески препятствуют реализации его исторической миссии и, вообще, точат на него ножи (так же примерно другой диктатор-безумец относился к евреям). Периодически в его свободную от тормозов голову приходят безумные идеи, как заставить «коварного американского врага» отступить. А всё холуйское окружение принимает любую его дилетанскую инициативу на ура, рукоплещет любой глупости и вприпрыжку бежит ее реализовывать.

(Многие из них всё прекрасно понимают. Однако не показывают этого. Ведь главная задача чиновника при диктатуре –угодить хозяину. От этого зависит карьера и благосостояние. Поэтому путинские приспешники предпочитают по заветам Петра перед лицом начальства «иметь вид лихой и придурковатый»).

– Давайте, напугаем Запад нашим мощным сверхоружием!

МИД, Министерство обороны, ФСБ, АП, Песков с Эрнстом сразу берут по козырек. Кто мультики рисует, кто дезу по западным СМИ раскидывает, кто испытания ещё советского ракетного барахла проводит.

– Эх, не сработало, не напугался «проклятый Запад».

– Ничего, мы у них внутриполитическую ситуацию дестабилизируем, им тогда не до нас будет.

Опять команда – «все в ружьё!» от спецслужб до пропагандистов.

Тоже не получается.

– А тогда так. Они боятся войны, а нам пофиг (в рай же попадём), давайте их войной шантажировать. А для начала подведем войска к украинским границам.

– Ага, испугались, засуетились.

– Эй, Лавров, у меня идея. Напиши им ультиматум, оформленный как проект договора, на наших, разумеется, условиях.

Лавров (матерясь про себя):

– Гениально, Владимир Владимирович, так и сделаем.

В МИДе, конечно, предвидели полное фиаско, но спорить с безумным диктатором –себе дороже.

И так во всём.

Корабль, которым рулит сошедший с ума капитан, обречен.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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