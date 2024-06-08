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На ЛГБТ-вечірку в Києві завітали працівники ТЦК. У «КиївПрайді» заявили про тиск

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На ЛГБТ-вечірку в Києві завітали працівники ТЦК. У «КиївПрайді» заявили про тиск
фото з відкритих джерел

У громадській організації заявили, що не скасовуватимуть захід і проводитимуть вечірку «в напружених умовах»

Під час підготовки до ЛГБТ-вечірки у київський артцентр Closer прибули працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки Подільського району міста. У «КиївПрайді» заявили, що це є проявом тиску на прайд-рух. Свою позицію громадська організація висловила у соцмережах.

8 червня організація UkrainePride організовувала вечірку «Рейвах Прайд». Там мали виступити квір-артисти й артистки, а також представники організацій та формацій, що «виступають за безпечні простори й можливості для ЛГБТІК-спільноти».

А втім, туди прибули працівники київського ТЦК. Як розповіли у «КиївПрайді», вони перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати на проходження військово-лікарської комісії тих чоловіків, які не мали з собою необхідних документів.

У громадській організації заявили, що не скасовуватимуть захід і проводитимуть вечірку «в напружених умовах». Водночас там кажуть, що розцінюють таку подію як тиск на прайд-рух в Україні.

«Ми, представниці та представники українського прайд-руху, повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Водночас ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо такі дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні», – заявили у «КиївПрайді».

Там також запевнили, що й надалі проводитимуть свої заходи, попри складні умови.

Нагадаємо, 18 грудня Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикана про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

Очільник Української греко-католицької церкви (УГКЦ) блаженніший митрополит Святослав заявив, що в УГКЦ не благословлятимуть одностатеві пари, зазначивши, що затверджена Папою Римським Франциском декларація Fiducia Supplicans, яка дозволяє благословляти одностатеві пари, не має правової сили для вірян УГКЦ. Вона стосується латинської, а не східних католицьких церков.

Згодом, Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари. Речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря) наголосив, що скандальний текст лише підтверджує, що нічого спільного ані з власне пастирською турботою, ані з Євангелієм ця подія не має. Це політичний «програмний» текст. І саме так він вже сприймається і тими, хто проти, і тими, хто за.

До слова, Греція стала однією з перших православних християнських країн, яка схвалила законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби. Його підтримали 176 із 300 депутатів.

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Теги: документи церква Папа Римський Греція декларація одностатеві шлюби Євстратій Зоря законопроєкт

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