Авіабомба часів Другої світової опинилася біля американської бази у Німеччині

У німецькому місті Вісбаден неподалік американських казарм знайшли 500-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни. Через небезпечну знахідку місцева влада оголосила евакуацію та перекриття частини транспортної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Spiegel.

Знешкодження або контрольований підрив боєприпасу запланували на середу об 11:00. Влада Вісбадена повідомила, що в радіусі 700 метрів від місця виявлення бомби проведуть повну евакуацію.

Через операцію буде обмежено рух на низці транспортних маршрутів. Зокрема, йдеться про залізничну лінію Вісбаден – Кельн та автомагістраль A66 між Ербенхаймом і Норденштадтом. Автобан у зоні небезпеки закриють із 10:30. Також очікуються перебої в роботі автобусного сполучення.

За інформацією міської влади, близько 50 мешканців району навколо місця знахідки мають залишити свої будинки до 9:00 ранку. Для людей, які не мають можливості тимчасово переїхати до родичів або знайомих, підготували спеціальний притулок в Амонебурзі на базі станції швидкої допомоги «Йоганнітер».

Як зазначає Spiegel, американську авіабомбу виявили у вівторок під час розвідувальних робіт на під’їзній дорозі від федеральної автомагістралі 455 до казарм імені Люціуса Д. Клея в Ербенхаймі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості перекидання американських військ із Німеччини до Польщі. Під час спілкування з журналістами Трамп сказав, що такий варіант є можливим, і наголосив на хороших відносинах із Варшавою