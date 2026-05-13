Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Авіабомба часів Другої світової опинилася біля американської бази у Німеччині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Авіабомба часів Другої світової опинилася біля американської бази у Німеччині
500-кілограмовий снаряд знайшли неподалік казарм американських військових у Вісбадені
фото: dpa

Авіабомба часів Другої світової опинилася біля американської бази у Німеччині

У німецькому місті Вісбаден неподалік американських казарм знайшли 500-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни. Через небезпечну знахідку місцева влада оголосила евакуацію та перекриття частини транспортної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Spiegel.

Знешкодження або контрольований підрив боєприпасу запланували на середу об 11:00. Влада Вісбадена повідомила, що в радіусі 700 метрів від місця виявлення бомби проведуть повну евакуацію.

Через операцію буде обмежено рух на низці транспортних маршрутів. Зокрема, йдеться про залізничну лінію Вісбаден – Кельн та автомагістраль A66 між Ербенхаймом і Норденштадтом. Автобан у зоні небезпеки закриють із 10:30. Також очікуються перебої в роботі автобусного сполучення.

За інформацією міської влади, близько 50 мешканців району навколо місця знахідки мають залишити свої будинки до 9:00 ранку. Для людей, які не мають можливості тимчасово переїхати до родичів або знайомих, підготували спеціальний притулок в Амонебурзі на базі станції швидкої допомоги «Йоганнітер».

Як зазначає Spiegel, американську авіабомбу виявили у вівторок під час розвідувальних робіт на під’їзній дорозі від федеральної автомагістралі 455 до казарм імені Люціуса Д. Клея в Ербенхаймі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості перекидання американських військ із Німеччини до Польщі. Під час спілкування з журналістами Трамп сказав, що такий варіант є можливим, і наголосив на хороших відносинах із Варшавою

Читайте також:

Теги: Німеччина армія США Друга світова війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракетні демонстрації в Тегерані у 2024 році
NYT: Іран зберігає значний ракетний потенціал
Сьогодні, 04:59
Атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку та заяви Трампа: головне за ніч 12 травня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку та заяви Трампа: головне за ніч 12 травня
Вчора, 05:39
Франк-Вальтер Штайнмаєр – президент Німеччини
Нового переговорника від ЄС знайдено? Берлін назвав кандидата
11 травня, 13:56
Трамп: Я збираюся зустрітися з президентом Сі через два тижні. Я з нетерпінням чекаю цього
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає поїздки до Китаю
5 травня, 00:04
Авіабаза Муваффак Салті в Йорданії, яку активно використовують США
Іран пошкодив більшість американських баз на Близькому Сході – CNN
1 травня, 17:15
28 квітня король Чарльз виступив з промовою в Конгресі США
Промова короля Чарльза у Конгресі США наробила галасу: аналіз та повний текст
30 квiтня, 11:57
У Білому домі вперше провели військовий парад для короля Британії
Військовий парад у Білому домі для короля Британії не обійшовся без курйозу (відео)
28 квiтня, 21:31
Зростання кількості відмов пов’язують із новим законом про військову службу
У Німеччині стрімко зросла кількість відмов від військової служби – Welt
28 квiтня, 09:10
Фрідріх Мерц назвав війну в Україні «можливістю» для Європи
Канцлер Німеччини побачив позитив від війни в Україні
24 квiтня, 21:21

Соціум

Переломний момент у війні настав. Україна змусила РФ оборонятися
Переломний момент у війні настав. Україна змусила РФ оборонятися
Авіабомба часів Другої світової опинилася біля американської бази у Німеччині
Авіабомба часів Другої світової опинилася біля американської бази у Німеччині
Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід
Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід
«Епічна лють» закінчилася? США задумали нову операцію проти Ірану
«Епічна лють» закінчилася? США задумали нову операцію проти Ірану
Найвищий хмарочос Австралії під брендом Трампа так і не звели
Найвищий хмарочос Австралії під брендом Трампа так і не звели
NYT: Палестинці стикаються з сексуальним насильством з боку ізраїльських тюремних охоронців та військових
NYT: Палестинці стикаються з сексуальним насильством з боку ізраїльських тюремних охоронців та військових

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua