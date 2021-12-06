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    Думки вголос

    Мільйони доз лежать без діла. Темпи вакцинації впали

    Українці знову не поспішають за вакциною - Мільйони доз лежать без діла. Темпи вакцинації впали
    Українці знову не поспішають за вакциною
    фото з відкритих джерел

    Минулого тижня надійшло 2,2 млн доз Pfizer

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    Темпы вакцинации за неделю упали на 50 тыс в день.

    На данный момент средний темп 184 тыс в день за последние 7 дней.

    В течении ближайшей недели если не будут предприняты кардинальные шаги, темп упадет еще на 50 тыс в день, т.к. число граждан которым нужна вторая прививка будет догонять темп первой прививки, а он на сегодня 60 тыс. Вот и получим скоро падение общего темпа до 120 тыс в день.

    На утро 5 декабря было вакцинировано:

    Все население:

    • 1 доза – 36,1%
    • 2 дозы – 31%

    Население 18+

    • 1 доза – 44,1%
    • 2 дозы – 37,8%

    На остатках 10 млн доз вакцин. На прошлой неделе зашла большая партия Файзера, 2,2 млн доз.

    Остатки на утро 5 декабря:

    • Pfizer – 5,3 млн
    • Мoderna – 2,6 млн
    • CoronaVac – 2,1 млн
    Графік добової вакцинації (фото: facebook.com/evgeny.istrebin)
    Графік добової вакцинації (фото: facebook.com/evgeny.istrebin)


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    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: статистика українці вакцинація коронавірус
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    Мільйони доз лежать без діла. Темпи вакцинації впали