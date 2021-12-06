Мільйони доз лежать без діла. Темпи вакцинації впали

Минулого тижня надійшло 2,2 млн доз Pfizer

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Темпы вакцинации за неделю упали на 50 тыс в день.

На данный момент средний темп 184 тыс в день за последние 7 дней.

В течении ближайшей недели если не будут предприняты кардинальные шаги, темп упадет еще на 50 тыс в день, т.к. число граждан которым нужна вторая прививка будет догонять темп первой прививки, а он на сегодня 60 тыс. Вот и получим скоро падение общего темпа до 120 тыс в день.

На утро 5 декабря было вакцинировано:

Все население:

1 доза – 36,1%

2 дозы – 31%

Население 18+

1 доза – 44,1%

2 дозы – 37,8%

На остатках 10 млн доз вакцин. На прошлой неделе зашла большая партия Файзера, 2,2 млн доз.

Остатки на утро 5 декабря:

Pfizer – 5,3 млн

Мoderna – 2,6 млн

CoronaVac – 2,1 млн

Графік добової вакцинації (фото: facebook.com/evgeny.istrebin)



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Джерело: блог Євген Істребіна

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