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Путін зібрався на розмову до Кім Чен Ина. Яка тема зустрічі диктаторів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Путін зібрався на розмову до Кім Чен Ина. Яка тема зустрічі диктаторів
Журналісти впевнені, що Путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин скористаються моментом, щоб ще раз пообіцяти один одному надавати всебічну підтримку
фото з відкритих джерел

У Кремлі повідомили, що Путін відвідає Північну Корею 18-19 липня

Російський диктатор Володимир Путін вже завтра, 18 червня відвідає КНДР. Це посилює занепокоєння з приводу зростання військової співпраці між двома державами. Про це пише The Washington Post.

У Кремлі повідомили, що Путін відвідає Північну Корею 18-19 липня. Журналісти впевнені, що Путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин скористаються моментом, щоб ще раз пообіцяти один одному надавати всебічну підтримку.

«Востаннє Путін відвідував Північну Корею 24 роки тому, коли країною керував Кім Чен Ір, батько нинішнього лідера», – пише видання.

При цьому WP вважає, що хоча за останні роки два диктатори зблизилися, їхні кроки є результатом короткострокової потреби один в одному через зручність, а не формальну, міцну спілку, особливо з урахуванням їхньої складної двосторонньої історії.

Професор кореєзнавства в університеті Кукмін у Сеулі Андрій Ланьков вважає, що між двома країнами надто велика взаємна недовіра, а нинішнє покращення їхніх стосунків зумовлено ситуативними обставинами.

Варто нагадати, що Білий дім неодноразово звинувачував Північну Корею у відправленні до Росії обладнання та боєприпасів для того, щоб їх використали під час війни проти України.

Журналісти уточнюють, що Північна Корея має великий запас застарілих артилерійських снарядів та ракет, які будуть сумісні з радянськими та російськими системами озброєння.

Також РФ потребує робочої сили, яку може надати Північна Корея. Кремль вже давно використовує північнокорейських робітників як дешеве та надійне джерело робочої сили. Станом на минулий рік вважалося, що тисячі північнокорейців все ще перебувають у Росії, попри санкції ООН.

Читайте також: Путін зробив подарунок Кім Чен Ину 

Нещодавно Росія скористалася своїм вето в Раді Безпеки ООН, щоб нейтралізувати давній режим санкцій, покликаний стримати і сповільнити розвиток Пхеньяном свого ядерного арсеналу. Аналітики вважають, що Росія може у відповідь надати Північній Кореї різні форми технологічної допомоги.

Науковий співробітник Королівського інституту збройних сил Семюел Рамані сказав, що побоювання щодо поглиблення відносин між Москвою та Пхеньяном були зосереджені на можливості того, що РФ може прискорити нарощування потенціалу КНДР з виробництва ядерної зброї.

Науковий співробітник Інституту Седжона під Сеулом Пітер Уорд заявив, що російські технології використовувалися в останніх та невдалих спробах КНДР із запуску супутника.

Після вторгнення в Україну країни Заходу ввели санкції проти РФ, тож Кремль почав шукати собі союзників серед таких саме ізольованих держав. Згодом Північна Корея почала надавати військову підтримку Росії.

Раніше Reuters повідомляло, що майбутній візит президента Росії до Північної Кореї може призвести до поглиблення військових зв'язків між двома країнами, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН, попередили офіційні особи Південної Кореї та США. 

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Теги: Юлія Лапутіна Північна Корея Кім Чен Ин

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