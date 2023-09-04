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Україна завершила ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна завершила ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС
Каховська ГЕС після підриву
супутниковий знімок

Спалахів холери вдалося уникнути

Основний етап ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС завершився 30 серпня. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації наразі завершив роботу, далі контролювати ситуацію будуть екстрені служби за своїми напрямами. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«Одразу після теракту на Каховській ГЕС на території Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей на базі центрів контролю та профілактики хвороб було сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що моніторинг проводився щоденно, завдяки злагодженій роботі спеціалістів ЦКПХ та медиків, екстрених служб та оперативному обміну інформацією з органами місцевого самоврядування і тому, що люди дослухались до обмежень та рекомендацій, вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб.

«Щоб не допустити погіршення санітарної ситуації, на постраждалих територіях було розгорнуто три інфекційних хаби для лікування пацієнтів з підозрами на гострі кишкові інфекції та холеру. Ці заклади були забезпечені спеціальними наборами медикаментів, більше ніж три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру – холери не виявлено в жодному випадку», – повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Раніше повідомлялося, що знищена росіянами Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню.

Нагадаємо, 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів   евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

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Теги: Каховська ГЕС війна окупанти

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