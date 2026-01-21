Німеччина скасувала виступ російського скрипаля
МЗС України наголосило, що культура «не може бути поза моральною відповідальністю»
Керівництво Мангаймської філармонії, концертної зали Rosengarten Mannheim та мерія міста Мангайм скасували виступ російського артиста Вадима Рєпіна. Він є частиною культурної політики Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
«У час, коли Росія веде жорстоку війну проти України, культура не може бути поза моральною відповідальністю. Такі рішення є важливим сигналом солідарності з українським народом і чіткою позицією на захист європейських цінностей, міжнародного права та людської гідності», – йдеться в заяві.
Українське посольство надіслало лист меру Мангайма та організаторам заходу, в якому зазначило, що Вадим Рєпін роками брав участь у спонсорованих Кремлем проєктах, а після початку великої війни отримував нагороди і фінансування з боку Росії.
Міська влада Мангайма відповіла, що концерт має приватний статус і не підпадає під державне регулювання. Однак пізніше філармонія заявила, що у зверненні Посольства України було «чітко й переконливо викладені занепокоєння української громади в Німеччині», а тому виступ російського скрипаля скасують.
«Оскільки Мангаймська філармонія вже багато років активно підтримує українців, які постраждали від війни, ми поставилися до цього прохання з максимальною серйозністю та повагою. Після інтенсивних внутрішніх обговорень ми одноголосно вирішили виконати побажання наших українських співгромадян тут і скасувати концерт», – йдеться в заяві.
Попри скасування концерту в Німеччині, Рєпін залишається в програмі швейцарського фестивалю Les Sommets Musicaux de Gstaad, де має виступити 30 січня.
Нагадаємо, в муніципалітеті Флоренція Італії в театрі Maggio Musicale Fiorentino було скасовано виступ російських артистів Світлани Захарової та Вадима Репіна. Цьому посприяло Посольство України в Італії. Російські артисти, які мали виступати в італійському театрі підтримують політику Кремля щодо України.
До слова, українські дипломати домоглися скасування виступу піаністки з російським корінням у Нідерландах Єлизавети Леонської. За даними МЗС України, Леонська раніше виступала в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну на сцені з артистами, які підтримують Путіна.
Коментарі — 0